Más de 4.000 estudiantes se presentan a la PAU en Almería. Es la mayor convocatoria de la historia

Más de 4.000 estudiantes afrontan en Almería la mayor convocatoria universitaria registrada

La provincia inicia una PAU histórica con cifras récord de participación, nuevas exigencias competenciales y una intensa actividad en bibliotecas y centros de estudio

La provincia de Almería vive desde esta semana una de las fechas más relevantes del calendario educativo. Un total de 4.075 alumnos participan desde este martes en la Prueba de Acceso a la Universidad, una convocatoria marcada por la tensión habitual de estos exámenes y por el reto de acceder a los estudios superiores deseados. La cifra representa el 7,62% del alumnado andaluz inscrito y sitúa esta edición como la más numerosa celebrada hasta ahora en la comunidad autónoma.

Los estudiantes realizarán los exámenes en nueve sedes distribuidas por toda la provincia, habilitadas por la Universidad de Almería. Dos de ellas se encuentran en la capital y las restantes se reparten por distintos municipios para facilitar los desplazamientos. Estas instalaciones forman parte del dispositivo organizado en Andalucía, que cuenta con 138 espacios habilitados para la celebración de las pruebas.

Los ejercicios tendrán lugar entre los días 2 y 5 de junio. Cada examen dispondrá de una duración de hora y media y entre una prueba y otra habrá pausas mínimas de treinta minutos. Las jornadas comenzarán a las 8:30 horas, aunque los participantes deberán acudir previamente a sus respectivos centros para completar el proceso de identificación y organización.

La edición de este año mantiene el modelo de evaluación implantado recientemente, basado en una mayor valoración de las competencias adquiridas por el alumnado. Las cuestiones relacionadas con la interpretación, el razonamiento y la aplicación práctica de conocimientos ganan protagonismo y representan entre el 20% y el 25% del contenido de los exámenes, dependiendo de cada materia.

Asimismo, la corrección tendrá en cuenta aspectos relacionados con la expresión escrita, incluyendo ortografía, gramática, riqueza léxica, coherencia y presentación. Estos criterios adquirirán una relevancia especial en aquellas asignaturas vinculadas al ámbito lingüístico.

La estructura actual responde a las directrices acordadas por las universidades españolas con el objetivo de avanzar hacia una prueba más uniforme en todo el territorio nacional y garantizar condiciones similares para todos los aspirantes.

Las estadísticas muestran un crecimiento sostenido en el número de jóvenes que optan por continuar sus estudios en la universidad. La tendencia ascendente se mantiene un año más, con una participación ligeramente superior de mujeres respecto a los hombres.

Durante las últimas semanas, bibliotecas, salas de estudio y centros educativos han registrado una elevada afluencia de estudiantes. Las jornadas de preparación se han intensificado con repasos finales, simulaciones de examen y actividades diseñadas para familiarizar al alumnado con las condiciones reales de la prueba.

En cuanto a las titulaciones con mayor demanda, las vinculadas a las Ciencias de la Salud continúan encabezando las notas de acceso más elevadas en la Universidad de Almería. Medicina lidera la clasificación, seguida por Enfermería. Entre las carreras con mayores requisitos también destacan el doble grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, además de Fisioterapia y Matemáticas. En contraste, otras titulaciones permiten el acceso con una calificación mínima aprobada, especialmente en áreas relacionadas con Humanidades, Ciencias Sociales, determinadas ingenierías y algunas disciplinas científicas.

Las calificaciones de la PAU se conocerán el próximo 11 de junio. Ese mismo día se abrirá el periodo de solicitud de plazas universitarias en el sistema público andaluz, que permanecerá disponible hasta el 22 de junio.

La primera adjudicación de plazas se publicará el 3 de julio y una segunda resolución llegará el 16 de ese mismo mes. Posteriormente continuará el procedimiento de reasignación de vacantes hasta comienzos de octubre.

La solicitud de acceso deberá completarse exclusivamente por vía telemática a través del Distrito Único Andaluz. Los estudiantes tendrán que ordenar las titulaciones elegidas según sus preferencias, un criterio que resultará decisivo durante todo el proceso de adjudicación.

Para miles de jóvenes, esta prueba supone el paso definitivo hacia una nueva etapa académica y profesional. Después de años de formación y meses de preparación intensiva, afrontan unos exámenes que pueden marcar el rumbo de su futuro inmediato.

Con las aulas preparadas y todo el dispositivo organizativo activado, Almería se suma a una convocatoria histórica en la que la preparación, la constancia y la capacidad para gestionar la presión jugarán un papel fundamental en el resultado final.

La provincia dispondrá de nueve puntos de examen repartidos estratégicamente para facilitar la participación del alumnado. Los estudiantes acudirán a la sede asignada en función del centro educativo de procedencia, una distribución diseñada para reducir desplazamientos y agilizar la organización general de las pruebas.

Entre las sedes habilitadas figuran distintos institutos repartidos por la geografía provincial, lo que permitirá que los aspirantes puedan realizar los exámenes cerca de sus lugares habituales de residencia o estudio.

Con motivo de la celebración de la PAU, se ha reforzado el servicio de transporte público hacia el campus universitario. Varias líneas de autobús ampliarán frecuencias durante las primeras horas de la mañana para facilitar la llegada puntual de los estudiantes a las pruebas.

Las universidades andaluzas también han reforzado los mecanismos de control para evitar irregularidades durante los exámenes. Entre las medidas previstas figura la realización de inspecciones selectivas destinadas a detectar dispositivos electrónicos de comunicación o almacenamiento de información.

La normativa prohíbe expresamente el uso o la posesión de teléfonos móviles, auriculares inteligentes, relojes electrónicos y cualquier otro aparato capaz de transmitir o recibir datos, salvo en aquellos casos debidamente justificados por razones médicas. El objetivo es garantizar la igualdad de condiciones y preservar la transparencia del proceso.