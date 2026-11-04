Más de 250.000 británicos han visitado Almería en lo que va de año

Más de 250.000 británicos han visitado la provincia de Almería en lo que va de año, una cifra que consolida al Reino Unido como el segundo mercado turístico más importante para el destino almeriense, solo por detrás del nacional. Estos datos se han puesto de relieve durante la participación de la Diputación Provincial en la World Travel Market de Londres, una de las principales ferias internacionales del sector, celebrada entre el 3 y el 5 de noviembre.

La institución provincial ha aprovechado este encuentro para promocionar la marca ‘Costa de Almería’ y dar a conocer sus principales atractivos, desde las playas y los espacios naturales hasta la oferta cultural, gastronómica y de turismo activo.

La diputada de Turismo, María José Herrada, y la diputada Lorena Nieto han mantenido reuniones con compañías aéreas, turoperadores, plataformas digitales y medios especializados para reforzar la presencia de Almería en el mercado británico y explorar nuevas conexiones aéreas con el Reino Unido.

De los más de 250.000 turistas británicos que han llegado a la provincia este año, alrededor de 120.000 lo han hecho a través del Aeropuerto de Almería. De hecho, los viajeros de esta nacionalidad representan aproximadamente uno de cada tres pasajeros que utilizan las instalaciones aeroportuarias almerienses.

En la feria londinense también han estado presentes municipios como Almería, Roquetas de Mar y Níjar, junto a la Cámara de Comercio y distintas empresas turísticas de la provincia, que han trabajado para abrir nuevas oportunidades de negocio y atraer visitantes.

La Diputación busca así consolidar un mercado que continúa creciendo y que considera estratégico para el futuro turístico de la provincia.