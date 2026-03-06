Más de 200 estudiantes almerienses conectan en directo con científicos en la Antártida

Más de 200 estudiantes de 16 centros educativos de la provincia han participado en una conexión en directo con investigadores destinados en la Base Antártica Española Gabriel de Castilla, situada en Isla Decepción, dentro del proyecto educativo ‘Descubre la Antártida’.

La iniciativa, promovida por la Universidad de Almería, ha permitido al alumnado conocer de primera mano el trabajo científico y logístico que España desarrolla en el continente antártico.

Como paso previo a esta jornada, el programa incluyó la elaboración de proyectos de investigación por parte del alumnado participante. Durante esta fase, estudiantes de los distintos centros desarrollaron propuestas científicas originales centradas en el ecosistema antártico y en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad.

Los trabajos mejor valorados en este certamen tuvieron un papel destacado durante la sesión, ya que sirvieron como punto de partida para el diálogo técnico que los estudiantes mantuvieron con los expertos que trabajan en la base científica.

Ocho alumnos representantes de algunos de estos proyectos pudieron plantear directamente sus preguntas a los investigadores desplazados a la Antártida, interesándose tanto por los contenidos de sus propios trabajos como por distintas curiosidades sobre el continente helado.

Durante la actividad, los asistentes interactuaron mediante videoconferencia con el personal militar y los científicos que participan en la campaña antártica. La conexión permitió abordar aspectos como el estudio del cambio climático, la vigilancia volcánica de la isla o la gestión de la biodiversidad en un entorno extremo.

Los estudiantes trasladaron sus inquietudes directamente a los investigadores, lo que les permitió obtener una visión cercana de cómo se vive y se trabaja en uno de los laboratorios naturales más relevantes del planeta. Entre ellos, Marcos Magán, alumno del colegio Portocarrero de Aguadulce, presentó junto a su equipo un proyecto sobre la presencia de microplásticos en la Antártida. El estudiante explicó que, aunque a primera vista pueda parecer que estos residuos no llegan hasta ese continente por la distancia, pueden transportarse a través de corrientes marinas, el viento o incluso por la fauna marina. A su juicio, esta realidad demuestra la necesidad de seguir investigando un problema cada vez más presente en el día a día.

Por su parte, Marwa Nadaouri, alumna del IES Juan Goytisolo, también planteó sus dudas a los científicos tras realizar experimentos sobre el comportamiento del agua salada y su relación con el deshielo. La estudiante subrayó además la importancia de reducir las emisiones de CO₂, ya que contribuyen al deshielo de los polos. Asimismo, mostró su interés por la biodiversidad extrema del continente y preguntó si bajo el hielo podría existir más vida de la que se conoce actualmente.

El proyecto ‘Descubre la Antártida’ también permitió a estudiantes como Álvaro Bueno, del IES El Argar, proponer soluciones innovadoras y sostenibles frente a los contaminantes orgánicos persistentes. En su caso, sugirió el uso de microorganismos capaces de capturar y eliminar estos compuestos con el objetivo de proteger ecosistemas remotos como el antártico.

Otra participante, Candela Gómez, del IES La Mojonera, centró su investigación en las proteínas anticongelantes presentes en algunos peces. La alumna destacó que la experiencia en los laboratorios de la universidad y el contacto directo con investigadores reales ha despertado su interés por la ciencia. Según señaló, conocer cómo estos peces pueden sobrevivir en condiciones extremas le ha resultado especialmente fascinante.

Pilar Casado, una de las impulsoras del proyecto ‘Descubre la Antártida’, explicó que se trata de una iniciativa de innovación educativa destinada a acercar la ciencia al alumnado de una forma práctica. Según indicó, el programa no se limita únicamente a disciplinas científicas, sino que también integra áreas humanísticas, con el objetivo de fomentar una visión multidisciplinar del conocimiento.

La responsable destacó además que la iniciativa busca despertar vocaciones investigadoras permitiendo que los estudiantes consulten directamente con científicos que trabajan en la base antártica. Asimismo, valoró la experiencia como especialmente enriquecedora antes de la presentación final de los proyectos en la Feria de Innovación y Ciencia que se celebrará el próximo 16 de abril en la universidad.

Por su parte, el subdelegado de Defensa en la provincia, José Manuel Lupiani, subrayó que la labor científica en la Antártida no sería posible sin el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Tanto el Ejército de Tierra de España como la Armada Española gestionan y operan infraestructuras y plataformas como el Buque de investigación Hespérides o la propia base Gabriel de Castilla.

Estas capacidades logísticas, de comunicación y seguridad resultan fundamentales para desarrollar investigaciones en un entorno tan complejo como Isla Decepción.

El responsable destacó que los estudiantes participantes han tenido la oportunidad de conocer directamente el trabajo que realizan científicos y militares españoles en el continente helado en favor de la ciencia, la paz y la protección del planeta.

La iniciativa, impulsada por la Universidad de Almería en colaboración con el Ministerio de Defensa, refuerza además la apuesta de la institución académica por la divulgación científica y por fomentar vocaciones investigadoras entre los jóvenes.

Asimismo, pone de relieve la importancia estratégica que tiene la Antártida para el futuro medioambiental del planeta y da a conocer el papel que desempeñan el Ejército de Tierra y la Armada en este territorio.