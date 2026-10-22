En marcha una nueva edición del Festival Inclusivo de Cortos 'Gallo Pedro'

Ya está en marcha una nueva edición del Festival Inclusivo de Cortometrajes ‘Gallo Pedro’. Una cita organizada y coordinada por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca y que volverá a poner el foco en la visibilización de la diversidad funcional en el mundo del cine y lo audiovisual de manera transversal: desde cómo se trata en pantalla, a su trabajo detrás de ella y, cómo no, también para el público que después disfruta de cada propuesta. Una decimotercera edición que, además, contará con una madrina de honor de excepción: María Valverde, recogiendo el testigo de Isabel Gemio, Javier Fesser, Roberto Pérez Toledo, Leticia Dolera, Álvaro Longoria y Chelo Loureiro.

El coordinador del Festival y cineasta Daniel Parra ha recordado hoy en la presentación del festival que “ella comenzó su carrera actoral de la mano del realizador almeriense Manuel Martín Cuenca, en la película ‘La flaqueza del bolchevique’, con la que obtuvo el Goya a la mejor actriz revelación. Su aportación al mundo de la discapacidad es con su debut como directora en ‘El canto de las manos’”.

Para Verdiblanca, la sensibilidad mostrada en dicho trabajo la hace merecedora de una distinción que ha recibido de buen grado ya que “es un delicioso documental que explora la inclusión a través de la música y la sordera. La película sigue a tres músicos sordos de Venezuela en su viaje para participar en una producción musical en lengua de signos, dirigida por el prestigioso director de orquesta Gustavo Dudamel”, ha detallado Parra.

Concurso y más iniciativas

Desde Verdiblanca han expresado su satisfacción por la respuesta de los cineastas en esta edición. Hasta el momento, el festival ha recibido medio centenar de cortometrajes, más que el año pasado, una cifra que todavía podría aumentar, ya que el plazo de presentación de obras permanecerá abierto hasta el próximo martes, 27 de octubre. Una vez cerrado el plazo, el jurado seleccionará los trabajos que formarán parte de las dos sesiones oficiales de proyección, previstas para el 17 de noviembre, en el marco de FICAL, y el 1 de diciembre, en ALMA.

El jurado de esta edición estará integrado por la directora de producción Loles Peña; M.ª Josefina Angulo, promotora del festival Recortos; Marina del Rey, coordinadora del Espacio ALMA; y el representante de la organización. Por su parte, el premio de la RTVA contará con un jurado específico formado por el periodista de Canal Sur Carlos Juan.

Algunos de los cortometrajes ganadores también podrán verse durante la Gala de Clausura, que se celebrará el lunes 21 de diciembre, a las 17:00 horas, coincidiendo con la jornada dedicada al día más corto del año.

La programación incluirá también una propuesta expositiva vinculada al talento joven y a la creación gráfica. El próximo 16 de diciembre se inaugurará en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa la muestra Carteles para un Gallo Pedro, que podrá visitarse hasta el 15 de enero. La exposición reunirá carteles cinematográficos diseñados por el alumnado de segundo curso de los estudios superiores de Gráfica Publicitaria de la Escuela de Arte de Almería Carlos Pérez Siquier, a partir de una selección de cortometrajes presentados al XIII Certamen Gallo Pedro.

La programación de esta decimotercera edición se mantiene viva y seguirá incorporando novedades en las próximas semanas. Los detalles de las actividades, las proyecciones y el resto de iniciativas podrán consultarse a través de la página web oficial del festival: https://gallopedrofestivalinclusivo.es/.