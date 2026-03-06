Luz Casal presenta 'ME VOY A PERMITIR', con entradas agotadas, en Almería

Hay nombres propios y artistas de nuestra música que no necesitan demasiadas presentaciones y no hay duda de que Luz Casal es una de ellas. Dentro de la programación de invierno 2026 del Ayuntamiento de Almería, la gallega presenta 'Me voy a permitir', el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera donde muestra diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo.

Durante la presentación del espectáculo, el concejal delegado del área, Diego Cruz, ya destacó que Luz Casal, ajena a la pirotecnia y los artificios, siempre se ha permitido no seguir más señales que las de su propio instinto, una libertad que le ha brindado la admiración del público, el respeto de la crítica como con una de las medallas a 'Disco del Año' en la web especializada RockSesión o la complicidad de sus colegas, en definitiva, un triple reconocimiento que se produce en contadas ocasiones. Así, y como ha ocurrido durante toda su carrera, se mueve con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada. Enseña sus cartas como dama de la chanson francesa y voz contemporánea del cancionero latinoamericano. Como cronista de lo cotidiano y rockera que jamás colgó los pantalones de cuero. De igual modo, Cruz, rememoró que ya lo advirtió el cantautor y poeta Pablo Guerrero: "Luz puede acariciar como la seda o desgarrar como los colmillos de un animal herido. Capaz de cantar desde el despecho o la esperanza, canalla o luminosa, libérrima siempre".

Durante una entrevista en Más de Uno Almería, ha reconocido que este trabajo, que cuenta con la producción de Crash Music en Almería, es un puente entre pasado y futuro y diferentes formas de entender o cantar a la vida. Se ha mostrado ilusionada con el hecho de que hace semanas que colgó el cartel de 'entradas agotadas', dado que entiende que la gente de Almería la está esperando y ese encuentro está a punto de producirse. Será este sábado, 7 de marzo, a partir de las 21.00 horas, en un Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería. En el mismo y una vez más, sus fans podrán certificará su doble condición de compositora intuitiva y talentosa e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones, sean suyas o de otros creadores.