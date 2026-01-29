‘We Love Flamenco’ desembarcará en Almería en marzo

‘Talento Almeriense’ ha logrado que la moda flamenca rompa fronteras. A pocas horas de que comience otra de las grandes citas de la moda flamenca del país, SIMOF, la marca almeriense ha sellado su alianza con otro gran evento del mundo de la moda. Y es que, por primera vez en su historia, la emblemática pasarela ‘We Love Flamenco’ dará el salto desde su sede habitual en Sevilla, eligiendo Almería como su primer destino nacional.

Este anuncio ha tenido lugar en el corazón de Madrid donde los directores del evento y de la marca ‘We Love Flamenco’, Laura Sánchez y Javi Villa, han desvelado los detalles de una alianza estratégica con la marca creada por la Diputación Provincial: ‘Talento Almeriense’. El acto ha congregado a las principales cabeceras de moda del país que han podido conocer algunos de los mejores diseños que han desfilado este año por la pasarela de ‘We Love Flamenco’ que se celebró del 14 al 21 de enero en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

Además de la firma ‘Talento Almeriense’ los invitados a esta cita de moda han podido conocer las bondades de otra de las grandes marcas impulsadas por la Diputación ‘Sabores Almería’ que ha inaugurado su temporada de ferias con una exitosa puesta de largo en la cita de vanguardia de cocina ‘Madrid Fusión’.

Tomate, aceite de la tierra, vinos de la provincia, quesos, gazpacho fresco o rosquillas de Alhama son algunos de los productos de ‘Sabores Almería’ que se han podido ver y degustar en una presentación en la que han participado los chefs Rafa Rodríguez y Patricio Úbeda.

La celebración de la primera edición de ‘We Love Flamenco’ by Talento Almeriense tendrá dos citas destacadas que más allá de una pasarela convertirán a la provincia en arte, flamenco, cultura y patrimonio almeriense. En el mes de febrero, el emblemático Teatro Cervantes de Almería acogerá una gala de presentación para dar a conocer todos los detalles de uno de los eventos de moda flamenca más importante del país a la sociedad almeriense.

Mientras que en el mes de marzo, el Claustro de la Catedral de Almería se convertirá en una gran pasarela de moda, uniendo la sobriedad de este monumento con el color y el arte de la moda flamenca.

El evento central de marzo va a constar de dos bloques en el que los 38 diseñadores más destacados de la edición 2026 presentarán un diseño inspirado en la provincia de Almería y, tras un espectáculo flamenco, llegará el turno de los creadores de ‘Talento Almeriense’: los diseñadores Curro Ruiz, Verónica Sandoval, Loreto Martínez, La Faraona y Mar y Eva Archilla pondrán el broche de oro de We Love Flamenco by Talento Almeriense.

"Es un orgullo que Almería sea el primer lugar que acoja la esencia de 'We Love Flamenco' fuera de la provincia de Sevilla. El Claustro de la Catedral será un escenario inigualable para demostrar que el flamenco es un lenguaje universal", ha destacado el diputado provincial de Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez. durante la presentación.