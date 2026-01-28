Las fuertes lluvias y el viento causan daños en invernaderos del Poniente almeriense

Las fuertes lluvias caídas en el Poniente almeriense han provocado la inundación de explotaciones agrícolas bajo plástico, especialmente en el núcleo de Las Norias de Daza, en El Ejido, y en el municipio de La Mojonera, donde además se han detectado daños aislados ocasionados por el viento.

Según ha explicado el secretario general de COAG en Almería, Andrés Góngora, los problemas derivados de la acumulación de agua, con registros de hasta 8,6 litros por metro cuadrado en apenas una hora en El Ejido, tendrán consecuencias negativas sobre las producciones hortícolas de la campaña de invierno.

“Las lluvias van a suponer pérdidas de cosecha, sobre todo en la comarca del Poniente”, ha advertido Góngora tras las primeras inspecciones realizadas desde primera hora de la mañana en distintas zonas agrícolas de la provincia. En este sentido, ha precisado que áreas como La Cañada, en la capital, y el Campo de Níjar han sufrido un impacto menor.

El responsable agrario ha añadido que los episodios de viento asociados a las sucesivas borrascas que afectan al territorio, bajo aviso naranja desde este martes y con rachas que han llegado a alcanzar los 92 kilómetros por hora, también han causado daños puntuales en algunas estructuras de invernaderos.

Ante esta situación, desde la organización agraria permanecerán atentos a la evolución del temporal para poder llevar a cabo una valoración más detallada de los desperfectos, una vez se recopile la información aportada por los agricultores, con el fin de estudiar posibles actuaciones o medidas de apoyo.