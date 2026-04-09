Lanzan una nueva campaña de 'bonos al consumo' para los comercios del centro de Almería

El Ayuntamiento de Almería pondrá en marcha el próximo 20 de abril una nueva campaña de ‘Bonos al Consumo’, dotada con 200.000 euros, con el objetivo de seguir impulsando el comercio local y dinamizar la actividad económica en el centro de la ciudad.

Esta nueva fase, aprobada en Junta de Gobierno Local, da continuidad a la iniciativa iniciada en febrero del pasado año en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Navegación y Servicios de Almería, que hasta la fecha ha supuesto una inversión de 400.000 euros. Con esta tercera convocatoria, la aportación municipal alcanza ya los 600.000 euros.

La campaña está dirigida especialmente a los establecimientos comerciales del centro de Almería, afectados por las obras del Paseo, y busca incentivar el consumo en estos negocios, contribuyendo a paliar el impacto de la situación económica y de las actuaciones urbanas en la zona.

La concejala del Área de Empleo, Comercio e Impulso al Talento, Ana Trigueros, ha destacado que “con esta nueva campaña el Ayuntamiento mantiene su apoyo económico al comercio acompasado con el desarrollo y conclusión de las obras del Paseo. Queremos que sean más los almerienses los que puedan beneficiarse de esta iniciativa y consumir en el centro”.

En cuanto a su funcionamiento, los bonos mantendrán las condiciones de anteriores ediciones. Cada usuario podrá adquirir un máximo de cinco bonos semanales, con un valor de 5 euros por cada 20 euros de compra realizada en los establecimientos adheridos a esta iniciativa, lo que supone una subvención directa de hasta 25 euros por persona y semana. Los bonos podrán utilizarse de lunes a domingo y estarán disponibles hasta agotar el crédito presupuestario.

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Los ciudadanos podrán adquirir los bonos tanto de forma online, a través de la web oficial habilitada para la campaña www.elpaseopasoapaso.es/bonos-y-ayudas/, como de manera presencial en la Oficina de Atención al Comerciante y Hostelero, situada en la calle Alcalde Muñoz, 12, en horario de 9.00 a 14.00 horas.