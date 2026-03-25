Juan del Val presenta 'Vera, una historia de amor', en el Teatro Cervantes de Almería

El ganador del Premio Planeta 2025, Juan del Val, aterriza hoy en Almería con su novela 'Vera, una historia de amor'. El autor destaca la historia de la protagonista: Vera, perteneciente a la alta sociedad sevillana y recién separada después de más de veinte años de matrimonio con un marqués. A partir de ahí, se inicia la trama, un proceso de autodescubrimiento muy especial. Ella ha seguido siempre las reglas, pero ahora, a los cuarenta y cinco años, ha decidido romperlas para buscar su propia identidad. En ese camino, encontrará un importante punto de inflexión. Se trata de Antonio, un hombre diez años menor, con un pasado humilde, con quien protagonizará un vínculo que va a más allá de un romance fuera de lo habitual, será la posibilidad de salirse de cualquier guión, de cualquier estereotipo y enarbolar algo extraordinario.

En realidad, se trata de algunas pinceladas de las que ahondaremos y descubriremos más detalles con el propio autor. El escritor y también colaborador del Hormiguero, compartirá con los asistentes, experiencias, momentos de su última novela. Así, se "abrirá al público" para narrar y explicar curiosidades de su obra. Una nueva aventura, una nueva cita de 'Libros en la Onda' que tendrá lugar hoy, miércoles 25 de marzo, a las 19:30 horas en el Teatro Cervantes. La entrada será libre hasta completar aforo.