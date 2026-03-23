La APA inaugura este lunes la primera fase de la integración puerto-ciudad

El acto oficial de inauguración contará con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de la APA, Rosario Soto; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

Con esta primera fase, el Puerto de Almería pone a disposición de la ciudadanía cerca de dos hectáreas de espacios renovados, situados en el acceso al Muelle de Levante y la explanada anexa hasta el Muelle Ribera I. Aunque estas zonas ya se abrieron parcialmente durante la pasada Navidad, ahora adquieren carácter oficial tras la finalización de los trabajos.

La actuación ha permitido la urbanización completa del entorno, con nueva pavimentación y la eliminación de barreras físicas entre el puerto y la ciudad, facilitando así el tránsito peatonal y la conexión visual con el mar.

Además, se ha renovado la fachada del edificio administrativo de la APA, incorporando una envolvente térmica eficiente con materiales como vidrio, aluminio y Dekton, lo que mejora su sostenibilidad y lo convierte en un nuevo referente arquitectónico en la entrada al puerto.

El proyecto también ha integrado materiales de la provincia, como el mármol blanco de Macael, el granito y el travertino, reforzando la identidad local de la intervención. En total, la inversión global asciende a casi 24 millones de euros, con una aportación de 15 millones por parte de la Junta de Andalucía.

Entre los elementos más destacados del nuevo espacio figura la locomotora alemana Deutz, en funcionamiento en el puerto hasta 1967, que ha sido restaurada y se incorpora como uno de los principales atractivos del recinto.

Asimismo, se ha reordenado la explanada del Muelle Ribera I para compatibilizar la actividad portuaria con usos ciudadanos, culturales y deportivos, y se ha recuperado el espacio del Tinglado, con más de 2.600 metros cuadrados destinados a la celebración de eventos.

A pesar de la apertura al público, estos espacios mantienen su carácter portuario, por lo que su uso podrá adaptarse a necesidades operativas, como ocurre durante la Operación Paso del Estrecho (OPE).