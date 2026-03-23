Cortes en la A-7 por obras en Almería y El Ejido desde este lunes

La Jefatura Provincial de Tráfico ha informado de que, salvo imprevistos, se llevarán a cabo obras en la autovía A-7 que implicarán importantes afecciones a la circulación durante varios días.

En el caso de Almería, los trabajos se desarrollarán entre los puntos kilométricos 761+780 y 764+900, lo que obligará al cierre total de los carriles con desvío de tráfico (transfer). Estas actuaciones estarán activas desde las 7:00 horas del lunes 23 de marzo hasta las 18:00 horas del 26 de marzo.

Por otro lado, en el término municipal de El Ejido, las obras afectarán al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 822+600 y 821+000, en sentido decreciente. En este caso, también será necesario el cierre completo de los carriles con transfer, con trabajos previstos desde las 3:00 horas del lunes hasta las 13:00 horas del 27 de marzo.

Desde Tráfico recomiendan a los conductores extremar la precaución, planificar sus desplazamientos y estar atentos a la señalización provisional habilitada durante la ejecución de las obras.