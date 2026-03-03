Intervienen más de una treintena de armas prohibidas que se vendían en un mercadillo de Almería

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un varón como presunto autor de un delito de tenencia y comercialización de armas prohibidas, tras ser sorprendido vendiendo más de una treintena de armas blancas en un puesto ambulante instalado en el Parque Nicolás Salmerón, careciendo de la preceptiva autorización administrativa.

Los hechos ocurrieron sobre las 13:30 horas del pasado 28 de febrero, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, que realizaban labores de prevención de la delincuencia de paisano, observaron al ahora detenido negociando la venta de una defensa extensible con otro ciudadano. Tras identificarse como policías nacionales, procedieron a la inspección del puesto, donde comprobaron que sobre varias lonas dispuestas en el suelo se encontraban expuestas para su venta numerosas armas blancas de diversa tipología.

Entre los efectos intervenidos figuran navajas automáticas de distintas dimensiones; defensas extensibles; machetes; cuchillos de hoja curva y recta de considerable tamaño; hachas; así como varias espadas y katanas. Parte de estas armas están catalogadas como prohibidas conforme al Reglamento de Armas, especialmente aquellas dotadas de mecanismo automático de apertura o por sus características técnicas.

El detenido manifestó dedicarse a la venta ambulante en mercadillos y rastros de la provincia, ofreciendo este tipo de artículos junto a otros objetos. No obstante, reconoció no disponer de ningún tipo de licencia o autorización para la comercialización de las armas intervenidas.

Los agentes valoraron la especial potencialidad lesiva de los efectos incautados y el riesgo evidente que suponía su exposición y eventual adquisición inmediata en un espacio público altamente transitado, donde se congregaban numerosas personas.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Almería, quedando las armas intervenidas a disposición de la autoridad judicial.