Intervenidos más de 3.000 litros de gasolina vinculados al 'petaqueo' en Almería

La Policía Nacional ha intervenido 3.025 litros de gasolina supuestamente vinculados al fenómeno del 'petaqueo' en Almería, en el marco de la tercera fase de la operación 'Pequod'. Una persona ha sido detenida y otra está siendo investigada.

El combustible se encontraba repartido en 121 garrafas de unos 25 litros dentro del compartimento de carga de una furgoneta de alquiler. Los dos implicados, de 35 y 31 años y naturales de Almería, figuraban como arrendatarios del vehículo.

Los hechos se remontan al pasado 11 de mayo, cuando agentes de la UPR localizaron la furgoneta en el barrio de Pescadería. La investigación posterior permitió identificar a los responsables de la carga. La Policía considera que la cantidad de combustible y la forma de transporte son compatibles con el 'petaqueo', una práctica de acopio y suministro clandestino de combustible que puede estar vinculada al abastecimiento de embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas o de personas.

Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Instrucción de Almería y al Ministerio Fiscal.