Interceptados en Níjar con 30 kilos de marihuana ocultos en maletas antes de viajar a Rumanía

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública después de intervenir 30,5 kilogramos de marihuana ocultos en dos grandes maletas de viaje durante un operativo desplegado en un área de servicio de la A-7, en Níjar.

Los hechos se produjeron de madrugada, cuando una patrulla que realizaba labores de prevención de la delincuencia en el área de servicio de Bayyana detectó un vehículo estacionado en una zona poco iluminada y ocupado por dos personas que levantaron las sospechas de los agentes.

Tras realizar una vigilancia discreta e identificar a los ocupantes, ambos de nacionalidad rumana y residentes en Roquetas de Mar, los guardias civiles comprobaron que uno de ellos tenía vigentes varios señalamientos policiales, entre ellos una prohibición de abandonar el territorio nacional.

El nerviosismo mostrado por los dos hombres y sus manifestaciones sobre su intención de desplazarse a Rumanía motivaron una inspección del vehículo. En el maletero, los agentes localizaron dos maletas de gran tamaño de las que emanaba un fuerte olor compatible con marihuana.

En su interior hallaron 31 bolsas envasadas al vacío, que contenían cogollos de cannabis distribuidos en 30 paquetes de un kilogramo y otro adicional de medio kilo, con un peso total de 30,5 kilogramos y un valor estimado de 57.281 euros en el mercado ilícito.

Además de la droga, la Guardia Civil intervino 5.000 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles y el vehículo utilizado para el transporte de la sustancia estupefaciente.

Los detenidos y las diligencias han sido puestos a disposición judicial. La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para detectar actividades relacionadas con el tráfico de drogas y anima a comunicar cualquier movimiento sospechoso a través del teléfono 062, la aplicación Alertcops o los canales habilitados por el instituto armado.