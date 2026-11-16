El Ingreso Mínimo Vital supera los 83.000 beneficiarios en Almería y aumenta por encima de la media española

El importe mensual destinado a las ayudas rebasa los 21,7 millones de euros. Almería contabiliza ya 83.428 personas que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Al finalizar octubre de 2026, la provincia tenía activas 24.538 prestaciones, un dato que muestra la importancia que ha adquirido esta ayuda económica para numerosos hogares almerienses. Además, su crecimiento se sitúa por encima de las medias andaluza y nacional. De acuerdo con las últimas cifras del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las prestaciones han aumentado un 21,75% durante el último año, lo que supone 4.383 ayudas adicionales respecto a octubre de 2025. Este avance supera el 15,7% registrado en Andalucía y también el 17,85% correspondiente al conjunto del país.

El incremento del número de beneficiarios también se traduce en un mayor desembolso económico para atender esta prestación. Almería destina cada mes 21,75 millones de euros al Ingreso Mínimo Vital, con un importe medio de 544,07 euros por unidad familiar. Esta cantidad se encuentra por encima de las medias de Andalucía, donde alcanza los 506,75 euros, y de España, con 524,57 euros. Desde que comenzó a aplicarse esta medida, en junio de 2020, hasta octubre de 2026, la inversión acumulada en la provincia se aproxima a los 605,6 millones de euros.

La protección de los menores constituye otro de los aspectos más relevantes de esta prestación. De las 83.428 personas que reciben el IMV en Almería, 35.837 son niños y adolescentes, una cifra que representa aproximadamente el 43% del conjunto de beneficiarios. A esta cobertura se añade el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que beneficia a 18.610 hogares y alcanza a 37.098 menores en la provincia. Esta ayuda supone una media mensual de 136,62 euros por hogar, frente a los 118,29 euros de promedio en Andalucía. Su finalidad es reforzar el apoyo económico a las familias con ingresos reducidos o moderados, incluidas aquellas que no reúnen las condiciones necesarias para recibir el Ingreso Mínimo Vital en su modalidad ordinaria.

Los hogares con hijos concentran buena parte de las prestaciones. La existencia de menores a cargo destaca entre las características de las familias que reciben esta ayuda en Almería. De las 24.538 unidades de convivencia beneficiarias, 3.308 corresponden a familias monoparentales, formadas por un adulto que convive con uno o varios hijos. Además, otras 14.952 unidades familiares tienen menores a su cargo sin pertenecer a esta categoría. En total, 18.260 hogares perceptores cuentan con niños o adolescentes, lo que equivale al 74,4% del conjunto, es decir, prácticamente tres de cada cuatro familias que reciben la prestación.

Otro aspecto relevante es el tamaño de los hogares que se encuentran bajo la cobertura del Ingreso Mínimo Vital. En Almería, cada prestación corresponde a una media de 3,4 personas beneficiarias, el valor más alto entre las ocho provincias andaluzas y superior al promedio regional, situado en 3,1. Esta circunstancia refleja la presencia de familias numerosas entre las unidades de convivencia que reciben la ayuda y pone de manifiesto que la protección económica no se limita a la persona que figura como titular, sino que se extiende al resto de integrantes del hogar.

Respecto a la distribución por sexos de los titulares de las prestaciones, las mujeres representan la mayoría. En concreto, 15.171 mujeres aparecen como titulares de las ayudas, frente a 9.367 hombres. De esta manera, ellas concentran el 61,8% del total de personas titulares del IMV en la provincia. Estas cifras completan el perfil de una prestación cuya cobertura ha ido ampliándose progresivamente y que tiene una presencia especialmente destacada entre las familias con hijos menores.

Los últimos registros correspondientes a octubre reflejan, por tanto, la expansión del Ingreso Mínimo Vital en Almería, tanto por el aumento de las ayudas concedidas como por el número de personas que se benefician de ellas. La provincia supera los 83.000 perceptores, acumula una inversión superior a los 605 millones de euros desde la puesta en marcha de esta medida y cuenta con menores en casi tres cuartas partes de los hogares beneficiarios. Unos datos que muestran el alcance que ha adquirido esta herramienta de protección económica entre las familias almerienses.