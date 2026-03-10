Incendio en Antas: el fuego arrasa 3.000 metros cuadrados de palés en el polígono industrial

Los Bomberos del Levante han sofocado un incendio que ha tenido lugar durante la noche de este lunes en el polígono industrial Aljoroque del municipio almeriense de Antas que ha arrasado unos 3.000 metros cuadrados de acopio de palés y ha afectado a una nave industrial de la zona.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado que sobre las 23,15 horas de este lunes se recibió un alto volumen de avisos de particulares en el que se avisaba de las llamas y, en algunos casos, de cortes intermitentes de luz.

Así, se dio aviso a Bomberos del Levante, efectivos sanitarios, Policía Local, Guardia Civil y a la empresa suministradora, que a raíz de este incendio ha constatado afecciones en la línea de Antas con la subestación de Vera y un centro de transformación, si bien la falta de suministro se reduce actualmente a la nave siniestrada.

Los medios desplazados a raíz del aviso de emergencias constataron la ausencia de heridos en el incendio, que fue sofocado a lo largo de la noche por los bomberos. Asimismo, la Guardia Civil dio constancia de su extinción tras comprobar que las llamas habían alcanzado la nave industrial y la zona de acopio.