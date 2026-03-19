ASTRONOMÍA

Impactante bola de fuego sobre Almería: detectan un meteoro viajando a 108.000 km/h desde Calar Alto

El observatorio de Calar Alto, en Gérgal (Almería), captó la pasada noche del 17 de marzo una espectacular bola de fuego que cruzó el cielo a una velocidad de 108.000 kilómetros por hora. Este fenómeno astronómico es el primero registrado en lo que va de año en la provincia.

Onda Cero Almería

Almería |

Bola de fuego captada por las cámaras exteriores del observatorio astronómico de Calar Alto, en Gérgal (Almería)
Bola de fuego captada por las cámaras exteriores del observatorio astronómico de Calar Alto, en Gérgal (Almería) | CAHA

El evento fue detectado gracias al Proyecto SMART, que opera en varios observatorios de España, incluyendo Calar Alto (Almería), La Hita (Toledo), Sierra Nevada, La Sagra y Otura (Granada), y Sevilla.

La cámara norte del observatorio de Calar Alto registró con precisión la trayectoria del bólido, que fue visto aproximadamente a las 22:30 horas (hora local). Según el análisis inicial del profesor José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), el meteoro apareció a 95 kilómetros de altitud y descendió hasta los 42 kilómetros, recorriendo el cielo desde el sur de Albacete hasta el norte de Almería.

Este tipo de fenómenos astronómicos, conocidos como bólidos, son piezas valiosas para la investigación sobre meteoritos y el comportamiento de asteroides cercanos a la Tierra. La observación de Calar Alto permite seguir contribuyendo al estudio y vigilancia del cielo nocturno de España.

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