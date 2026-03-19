Impactante bola de fuego sobre Almería: detectan un meteoro viajando a 108.000 km/h desde Calar Alto

El evento fue detectado gracias al Proyecto SMART, que opera en varios observatorios de España, incluyendo Calar Alto (Almería), La Hita (Toledo), Sierra Nevada, La Sagra y Otura (Granada), y Sevilla.

La cámara norte del observatorio de Calar Alto registró con precisión la trayectoria del bólido, que fue visto aproximadamente a las 22:30 horas (hora local). Según el análisis inicial del profesor José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), el meteoro apareció a 95 kilómetros de altitud y descendió hasta los 42 kilómetros, recorriendo el cielo desde el sur de Albacete hasta el norte de Almería.

Este tipo de fenómenos astronómicos, conocidos como bólidos, son piezas valiosas para la investigación sobre meteoritos y el comportamiento de asteroides cercanos a la Tierra. La observación de Calar Alto permite seguir contribuyendo al estudio y vigilancia del cielo nocturno de España.