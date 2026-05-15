EDUCACIÓN

El IES Retamar contará con Bachillerato el próximo curso

Se impartirán las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales

Onda Cero Almería

Almería |

Visita de la consejera de Educación y la alcaldesa de Almería en el IES Retamar
Visita de la consejera de Educación y la alcaldesa de Almería en el IES Retamar | Ayuntamiento de Almería

El Instituto de Educación Secundaria 'Retamar' de la capital almeriense contará el próximo curso con las enseñanzas de Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales, tal y como aparece publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº75, 21 de abril de 2026.

Así lo ha anunciado la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en una visita realizada junto a la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez. Esta última ha valorado positivamente la noticia que “permitirá que los jóvenes de la zona completen su formación postobligatoria en su entorno habitual, evitando desplazamientos diarios y favoreciendo la conciliación de las familias”.

El IES Retamar cuenta actualmente con casi 450 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), atendidos por una plantilla docente integrada por 30 profesores.

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