Huércal-Overa vuelve a la época barroca este fin de semana

El municipio de Huércal-Overa se prepara para acoger este próximo fin de semana, del 22 al 24 de mayo, el Mercado Barroco y Recreación Histórica en las Plazas de la Constitución, Cura Valera y Calle Sepulcro, que tuvo que ser aplazado en los actos del Día del Villazgo el pasado mes de marzo por la situación meteorológica. Una actividad con la que se ambientará el campamento histórico en época barroca con el objetivo de mostrar a los huercalenses y visitantes cómo se vivía y como era la sociedad de la época, mostrando el contexto histórico que permita entender el ambiente que propició mediante el esfuerzo común, conseguir la independencia de la Villa.

La programación del mercado se iniciará el viernes 22 de mayo a las 17:00h e incluye una variedad de actividades durante todo el fin de semana como exhibición de vuelo, cetrería, pasacalles de personajes de la época, danza, yincana y Cuentacuentos, entre otros, a las que se suman las tabernas y los puestos de alimentación.

La yincana histórica está destinada a niños a partir de 10 años, quienes a través de divertidos juegos irán conociendo la historia del municipio con el aliciente de ser los ganadores en esta divertida prueba y conseguir sus premios. Las inscripciones para la yincana son gratuitas y se realizarán en El Campamento del mercado.

Desde el Ayuntamiento se ha preparado un mercado que además de contar con una variada programación de actividades va a trasladar a los huercalenses hasta un momento clave en la historia de nuestro municipio, recreando la vida en el siglo XVII y sobre todo el momento de la Exención de Villazgo en el que se sentaron las bases para hacer de Huércal-Overa la Villa que hoy es, contando con el grupo de Teatro Pico Esquina en la representación del viernes a las 20:30h.

Con el Mercado Barroco y la recreación del Grupo de Teatro Pico Esquina se encargarán de trasladar a Huércal-Overa al momento de la exención del Villazgo.