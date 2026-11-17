Huércal de Almería celebrará el próximo sábado 21 de noviembre el Día de la Infancia con una mañana de actividades dirigidas a los más pequeños y sus familias. La cita se desarrollará en el parque Loquilandia, de 11.00 a 14.00 horas, con motivo del Día de los Derechos de la Infancia.

La programación incluirá hinchables, pintacaras y personajes infantiles, además de diferentes talleres participativos. Entre las propuestas figuran la elaboración de llaveros, un panel de trenzas y un taller medioambiental para construir hoteles de insectos.

Un árbol de Navidad decorado por los vecinos

La jornada contará también con un taller navideño organizado por la Asociación La Filigrana, abierto a todas las edades y previsto de 10.00 a 14.00 horas en el mismo parque. Los adornos elaborados por los participantes servirán para decorar el árbol de Navidad del Ayuntamiento de Huércal de Almería.

Uno de los momentos centrales será la lectura del manifiesto por los derechos de la infancia, prevista a las 12.00 horas y a cargo de los integrantes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA), que reivindicarán la protección y garantía de los derechos de todos los niños y niñas.