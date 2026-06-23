Huércal de Almería tendrá su propio Parque de Bomberos en 2027

Ismael Torres, alcalde de Huércal de Almería, ha anunciado que “Huércal de Almería tendrá, por fin, su propio Parque de Bomberos en 2027”, después de que este lunes se haya aprobado en pleno el proyecto de ejecución, paso previo a la licitación de los trabajos, que comenzarán en los próximos meses.

“Es una infraestructura muy necesaria para Huércal, que venimos demandando desde hace muchos años, y que gracias a la Diputación Provincial de Almería va a ser muy pronto una realidad para que podamos seguir avanzando en servicios esenciales y podamos reforzar nuestra seguridad y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante emergencias, velando en todo momento por el bienestar de nuestros vecinos”, ha señalado el alcalde.

De esta manera, el Ayuntamiento tiene previsto comenzar de manera inminente el proceso de contratación para la construcción de esta infraestructura, que contará con un presupuesto base de licitación de 2,5 millones de euros. A merced de un convenio con la Diputación Provincial de Almería, la institución supramunicipal financiará el 80% (al menos 2 millones de euros), mientras que el Ayuntamiento asumirá el 20% restante (hasta un máximo de 500.000 euros).

Hay que recordar que una vez Huércal de Almería superara los 20.000 habitantes, estaría obligado a asumir íntegramente este servicio, por lo que, incide Torres, “nos hemos adelantado a esta situación y gracias a la Diputación vamos a tener un importante ahorro para las arcas del Ayuntamiento”, siendo, por lo tanto, “un proyecto clave para el presente y futuro de Huércal”.

El futuro parque de bomberos se ubicará en una parcela de cerca de 1.500 metros cuadrados en el Polígono Venta Alegre, concretamente entre las calles Estrella Polar, Osa Menor y Osa Mayor, en un enclave estratégico con acceso directo a dos rotondas de la N-340a, lo que facilitará una rápida salida hacia cualquier punto del municipio y su entorno.

La instalación contará con un hangar con capacidad para hasta cinco vehículos o camiones y estará equipada con todas las dependencias necesarias para dar servicio a turnos de ocho efectivos, con una plantilla total prevista de 48 profesionales. El edificio, con forma de L, tendrá su acceso principal por la calle Estrella Polar, optimizando así la operatividad y funcionalidad del conjunto.