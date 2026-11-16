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Herida una motorista de 21 años tras caer por un barranco de cinco metros en Bacares

La joven sufrió el accidente en la carretera A-1178 y fue evacuada en ambulancia al Hospital Torrecárdenas de Almería.

Onda Cero Almería

Almería |

Lugar del accidente en Bacares
Lugar del accidente en Bacares | Europa Press

Una motorista de 21 años ha sido trasladada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras sufrir un accidente este domingo en Bacares. La joven se salió de la vía y cayó por un barranco de unos cinco metros de altura.

El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió el aviso sobre las 11.55 horas y movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, los servicios sanitarios, los Bomberos del Levante y los equipos de mantenimiento de carreteras.

El accidente se produjo en el kilómetro 19 de la carretera A-1178, en sentido Calar Alto. A su llegada, los equipos de rescate encontraron a la motorista con dolores en la espalda y un tobillo, además de otras lesiones por el cuerpo que dificultaban su movilidad.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia del 061 y un helicóptero sanitario, aunque finalmente la joven fue evacuada por vía terrestre al centro hospitalario.

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