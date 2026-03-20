La Guardia Civil interviene tabaco de contrabando y armas blancas en un local de Balanegra

La actuación ha sido llevada a cabo por la Compañía Fiscal y de Fronteras (Pafif)de El Ejido, en el marco de un dispositivo orientado a prevenir el comercio ilegal y controlar la posesión de objetos peligrosos en la provincia.

Durante la inspección del local, los agentes detectaron un total de 125 cajetillas de tabaco que carecían de las precintas fiscales obligatorias, lo que confirma su origen ilícito. Además, localizaron varias armas blancas que estaban preparadas para un posible uso inmediato, lo que constituye una infracción administrativa grave fuera de los supuestos legales permitidos.

El responsable del establecimiento ya había sido investigado anteriormente por hechos similares, una circunstancia que agrava su situación administrativa. Tras la intervención, tanto el tabaco como los objetos incautados han quedado a disposición de la autoridad competente, mientras que se han tramitado las correspondientes actas de infracción.

Desde la Guardia Civil recuerdan que el contrabando de tabaco provoca un importante perjuicio económico a las arcas públicas y fomenta la economía sumergida. Asimismo, advierten de que la tenencia indebida de armas blancas supone un riesgo para la seguridad ciudadana, por lo que se han intensificado los controles en distintos puntos de la provincia para erradicar estas prácticas.