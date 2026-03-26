Golpe policial al tráfico de migrantes y el 'petaqueo': 15 detenidos y siete 'narcolanchas' intervenidas

La Policía Nacional ha detenido a 15 personas en el marco de una operación contra el tráfico de inmigrantes, el tráfico de drogas y el 'petaqueo' y ha practicado 14 registros en varias localidades de Almería y en una nave industrial de Granada, lo que ha permitido intervenir, entre otros elementos, hasta siete 'narcolanchas'. Así, el operativo ha conllevado el registro de varias viviendas de los investigados en cortijos y naves de las localidades de Vícar, Viator, Huércal de Almería, Roquetas de Mar, El Ejido, Almería y Benalúa (Granada). En los mismos, se han intervenido alguna de las embarcaciones en remolques y abundante cantidad de combustible en garrafas y bidones.

La Policía seguía la pista del supuesto 'cabecilla' de la organización quien sería el encargado de coordinador los suministros y la adquisición de hasta siete embarcaciones con las que se habría facilitado el suministro de combustible y avituallamiento a otras organizaciones criminales. En este caso, se habría encargado de preparar una embarcación en el puerto de Aguadulce, realizar pruebas antes de ocultarla en un camping de Viator y de, finalmente, botarla en Pulpí. De este modo, la organización seguía una estructura definida en la que, por debajo del supuesto 'cabecilla', figuraban dos de sus cuñados que se habrían encargado del transporte terrestre de lanchas y el acompañamiento de inmigrantes. Al mismo tiempo, la Policía sitúa a miembros de esta red en otras operaciones para favorecer el tráfico ilegal de personas, entre las que destaca una actuación de la Guardia Civil, en la que se localizó a 31 inmigrantes en la playa de Calabardina de Murcia y que habrían sido transportados por un colaborador.

Asimismo, ha trascendido que la organización habría dado también apoyo logístico "permanente" a otras mafias mediante el suministro de "grandes cantidades de gasolina", llegando a transportar hasta 120 garrafas en una sola noche. Estos repostajes, junto con víveres, permitían a otras organizaciones completar el viaje de ida y vuelta a Argelia de una sola vez.