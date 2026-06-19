Gobierno y Junta se reunirán en la comisión mixta del polémico hotel el próximo martes

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y la Junta de Andalucía tienen previsto reunirse el próximo martes 23 de junio, en el seno de la comisión mixta creada para abordar la demolición del hotel situado en la playa de El Algarrobico y restaurar el paraje natural situado en el Parque Natural de Cabo de Gata. El encuentro, que convoca la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que en la actualidad ostenta la presidencia rotatoria del órgano, tendrá lugar por videoconferencia a partir de las 11,00 horas.

Está previsto que acudan los viceconsejeros de Fomento y de Sostenibilidad, Marío Muñoz-Atanet y Sergio Arjona así como la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez, el director general de Ordenación del Territorio, José Andrés Moreno, además de técnicos de la Consejería de Sostenibilidad. Ya y por parte del Gobierno, acudirán responsables y técnicos de la Dirección General de la Costa y el Mar así de Transición Ecológica.

La idea primigenia era convocar esta reunión después de que el Pleno de Carboneras aprobara la propuesta para anular la licencia de obras del hotel de Azata del Sol conforme a la sentencia judicial dictada por el TSJA en 2021 aunque al final esta cuestión ha quedado aplazada después de que dos ediles no adscritos y cinco del PSOE decidieran cambiar de planes. De este modo, la intención del consistorio pasa por elevar, tanto al TSJA como al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), el acta del pleno en el que se decidió dejar sobre la mesa el acuerdo para saber cómo proceder, sin que por el momento haya trascendido ninguna fecha para convocar una nueva sesión.