Francisco Góngora: "He buceado frente a Balerma rodeado por peces de 30 kilos"

Desde los pies del emblemático faro ejidense, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, repasa la actualidad del municipio y nos descubre una faceta muy personal: su pasión por el submarinismo. Con una impactante confesión —"He buceado frente a Balerma rodeado por peces limón de 30 kilos"—, el regidor pone en valor la espectacular riqueza natural y animal que esconde la costa ejidense.

Además, aprovechamos este encuentro para hacer balance de su experiencia tras 15 años como regidor de la ciudad, recordando sus momentos cruciales y los retos de su mandato, así como hitos de futuro clave como la nueva concesión del Puerto Deportivo de Almerimar a final de año.

Como broche de oro, el invita a todos los oyentes a las emblemáticas fiestas de San Isidro, que comienzan este 24 de junio y prometen llenar las calles de tradición, música y convivencia vecinal en su semana grande. Este esperado festejo combina una variada programación cultural, conciertos en directo y atracciones de feria con los emotivos actos religiosos en honor al santo, cuya solemne procesión es el eje central para los ejidenses. Con el objetivo de compartir esta festividad más allá del municipio, el alcalde Francisco Góngora cerró los micrófonos de Onda Cero lanzando un mensaje de hospitalidad para la provincia: "Quedan todos invitados a disfrutar de las fiestas patronales de El Ejido".