La Fiscalía alerta del aumento de la entrada de droga por la costa de Almería y pide más efectivos

La fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha advertido este jueves del incremento de la entrada de cocaína y hachís por el litoral almeriense y ha reclamado un refuerzo de personal para combatir a las organizaciones criminales. Según ha señalado, estas redes cuentan con medios que superan los disponibles para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los órganos judiciales y fiscales.

En declaraciones a los periodistas durante la inauguración del Congreso Andaluz sobre Siniestros Viales, celebrado en Vícar, Tárrago ha explicado que estas organizaciones están "más asentadas y más consolidadas en la Costa del Sol", aunque también operan en la costa de Almería por su situación geográfica.

La fiscal superior ha recordado que hace aproximadamente un mes participó en una reunión de la mesa de seguimiento del plan de seguridad que el Ministerio del Interior puso en marcha en 2018. El dispositivo, inicialmente centrado en el Estrecho de Gibraltar, se amplió después al conjunto del litoral andaluz, una extensión cuyo "éxito" ha reconocido.

Pese al refuerzo de las plantillas, Tárrago ha insistido en que "siempre es necesario más recursos personales, más recursos humanos". Asimismo, ha subrayado que la actividad de estas redes no se limita al narcotráfico, sino que lleva aparejadas "muchísimas más actividades delincuenciales".