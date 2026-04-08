Felipe VI visitará en Viator los avances del Ejército hacia el combate del futuro

El rey Felipe VI tiene previsto desplazarse el próximo 16 de abril a la base militar ‘Álvarez de Sotomayor’, en Viator (Almería), para conocer de primera mano la evolución de los nuevos modelos de combate que está desarrollando el Ejército de Tierra. La visita se enmarca dentro de la tercera Campaña de Experimentación Táctica, un programa que se desarrollará entre el 7 y el 17 de abril y que está centrado en probar sobre el terreno los avances del proyecto Brigada Experimental 2035, orientado a modernizar las operaciones militares mediante el uso de tecnología avanzada.

Durante su estancia, el monarca podrá observar distintas demostraciones relacionadas con la robotización del campo de batalla y la integración de nuevas estrategias basadas en sistemas inteligentes. No es la primera vez que Felipe VI acude a estas instalaciones, ya que en 2021 asistió a ejercicios similares vinculados al programa Fuerza 35, donde se le presentaron iniciativas como el vehículo blindado 8x8 ‘Dragón’ y otras capacidades innovadoras desarrolladas por el Ejército.

Como parte de esta campaña, también está prevista una jornada previa el 14 de abril en la que se mostrarán distintos escenarios tácticos con la participación de La Legión y empresas del sector. En estos ejercicios se exhibirán tecnologías como drones de reconocimiento y carga, sistemas no tripulados terrestres, herramientas de vigilancia avanzada, municiones inteligentes y soluciones para neutralizar aeronaves no tripuladas. Todo ello permitirá evaluar en condiciones reales la eficacia y el grado de desarrollo de estos sistemas.

La iniciativa reúne a personal militar, centros de investigación, universidades y empresas tecnológicas, convirtiéndose en un espacio clave para ensayar la transformación del Ejército de Tierra. El objetivo es comprobar cómo estas nuevas capacidades pueden integrarse en operaciones reales y definir el modelo de fuerza que se pretende consolidar en los próximos años.