'Expoalpujarra' en Ugíjar, uniendo comarca

Tres son los pilares de Expoalpujarra 2025 en la que se espera la visita de 40 mil visitantes, muchos fidelizados:

TURISMO

El deporte de aventura, el turismo rural y las actividades en la naturaleza, son unas de las propuestas de ocio alternativas que están experimentando un mayor crecimiento. En este sentido, el último año, más de un tercio de la población española mayor de dieciséis años las ha realizado.

Todas ellas se entienden como sostenibles y beneficiosas para el desarrollo de pequeñas localidades de interior.

En el punto de información de la Feria se muestran empresas de este segmento vacacional y escapadista.

ARTESANÍA

El mundo actual, con sus nuevas necesidades técnicas y materiales, está empujando a la desaparición de labores y oficios artesanos que se han trasmitido de generación en generación.

La tradición en la elaboración de los productos no impide mejorarlos con nuevas tecnologías, con el apoyo de la Administración y la iniciativa de empresas dinámicas, comercializarlos adecuadamente en eventos y así poder satisfacer una demanda en la que repuntan los valores tradicionales, familiares y artesanos.

Las veinte empresas de artesanía participantes representan a la cerámica, esparto, bisutería artesanal, trabajos en cuero, la madera en sus múltiples formas.

PRODUCTOS TÍPICOS

Una agricultura rica y variada es la base sobre la que se elaboran una variada cocina tradicional, embutidos, jamones, quesos, vinos y dulces tan exquisitos como autóctonos.

El auge del cerdo en la zona por razones históricas, ha marcado su sentido culinario, siendo su carne uno de las elementos fundamentales para configurar su gastronomía.

La Alpujarra es una de las comarcas que más opciones ofrecen al go­loso. La gran influencia árabe y judía de esta tierra marcaron la afición por todo aquello que resulta dulce al paladar: turrón de miel y almendra, soplillos, cuajados, queso de almendra, frutas confitadas, bizcochos, caramelos de miel, tortas variadas, mermeladas, etc.

Veinticinco empresarios nos llenarán de buenos sabores el paladar.

Más información: https://www.turismougijar.es/

