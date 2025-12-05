Encuentran el cuerpo sin vida de la mujer británica desaparecida en Chirivel

Ha sido el Ayuntamiento de Chirivel quien ha dado a conocer la noticia, el hallazgo en la mañana de este viernes a través de un comunicado en el que lamenta la "triste noticia del fallecimiento" de su vecina, cuyo cuerpo sin vida estaba a la altura del kilómetro 80, según les han trasladado desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha confirmado que ha recibido un aviso por parte de mantenimiento de carreteras, que alertaban de la aparición de un cadáver de una mujer. Se activó el operativo correspondiente que ha confirmado el fallecimiento.

En esta línea, la corporación ha agradecido, "el trabajo, la coordinación y la dedicación" prestada durante los últimos casi tres meses para tratar de dar con la mujer por la Guardia Civil, Protección Civil, Servicio de Emergencias 112, GREA, Agentes de Medio Ambiente, Bomberos, Policía Local, Ayuntamiento de Cúllar y Ayuntamiento de Oria. Asimismo, ha destacado la labor de "todos los vecinos y vecinas voluntarios que han participado intensamente en las labores de búsqueda y apoyo desde que se notificó su desaparición el pasado 17 de septiembre en la pedanía de El Contador".

En este sentido, la corporación municipal, a través de sus redes, ha expresado su "más sincero pésame a su familia, amigos y personas allegadas en estos momentos de enrome dolor" al tiempo que ha rogado el "máximo respeto para la familia". La autopsia revelará la causa de la muerte de la mujer, que ha podido ser reconocida inicialmente por su apariencia y vestimenta.