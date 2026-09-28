Emilio Martínez Llamas, Caldererías Indálicas y Embutidos Peña Cruz, Premios ASEMPAL 2026

Por acuerdo de su Consejo General, la Confederación Empresarial de la provincia de Almería, ASEMPAL, ha concedido los Premios ASEMPAL 2026 a Emilio Martínez Llamas (Almafrut Almería), en la categoría 'Trayectoria Empresarial'; a Caldererías Indálicas, en la categoría 'Iniciativa Empresarial'; y a Embutidos Peña Cruz, en la categoría 'Compromiso Social'.

La gala de entrega de la XV edición tendrá lugar el viernes 16 de octubre, a las 12:00 h, en el Hotel Playadulce de Roquetas de Mar.

“Los Premios ASEMPAL quieren reconocer trayectorias, proyectos y compromisos que tienen una aportación concreta al desarrollo de Almería. Esta edición reúne empresa, territorio, cultura, acción social, protección del entorno y compromiso asociativo, reflejando la diversidad de quienes contribuyen cada día al progreso de la provincia”, señala Cecilio Peregrín, presidente de ASEMPAL.

Galardonados 2026

Premio ASEMPAL a la Trayectoria Empresarial: Emilio Martínez Llamas (Almafrut Almería). En reconocimiento a una trayectoria estrechamente unida a la transformación económica de Almería y al desarrollo de su industria auxiliar agrícola. Desde un pequeño negocio familiar de compraventa de sacos usados, impulsó la evolución de Almafrut hasta convertirla en un grupo especializado en envases, maquinaria, logística, repuestos y servicio técnico, contribuyendo a la tecnificación y competitividad del modelo agroalimentario almeriense y dando continuidad al proyecto en la siguiente generación.

Premio ASEMPAL a la Iniciativa Empresarial: Caldererías Indálicas. Por una estrategia sostenida de inversión, crecimiento, especialización tecnológica e internacionalización. Desde Venta del Pobre, la empresa ha evolucionado desde la calderería industrial hasta convertirse en un proveedor integral de ingeniería, fabricación, montaje y mantenimiento para proyectos de gran complejidad, compitiendo en mercados nacionales e internacionales.

Premio ASEMPAL al Compromiso Social: Embutidos Peña Cruz. Por la trayectoria de una empresa familiar que, durante tres generaciones, ha mantenido en Serón el centro de su actividad productiva. Su crecimiento ha contribuido a generar empleo y oportunidades en el medio rural y a preservar un patrimonio gastronómico ligado al territorio. El Consejo General ha valorado también su cultura de igualdad y sostenibilidad y su colaboración continuada con organizaciones sociales almerienses.

Distinciones 2026

Distinción Planeta: profesionales del dispositivo INFOCA en la provincia de Almería. Por su labor durante todo el año en la prevención y lucha contra los incendios forestales, el mantenimiento y preparación del territorio y la coordinación de medios ante las emergencias. Asempal reconoce su preparación técnica, capacidad de respuesta y compromiso con la protección del patrimonio natural, la población y las infraestructuras de Almería, especialmente en las situaciones de mayor dificultad y riesgo.

Distinción Personas: ALCER Almería. Por 45 años de apoyo a las personas con enfermedad renal y a sus familias. ALCER Almería desarrolla acompañamiento social, psicológico y sanitario, defiende los derechos de los pacientes y trabaja para mejorar su calidad de vida, autonomía e inclusión, junto a una labor constante de prevención y sensibilización sobre la donación de órganos y el trasplante.

Distinción Bienestar: Fundación Indaliana para la Música y las Artes (Clasijazz). Por más de dos décadas de contribución a la vida cultural y social de la provincia. Clasijazz ha convertido la música y las artes en un espacio abierto de formación, participación y convivencia, creando comunidad, apoyando el talento y acercando la cultura a diferentes generaciones y municipios almerienses.

Distinción Especial al Compromiso Asociativo: Asociación de Promotores Constructores de Edificios de ASEMPAL-Almería. Coincidiendo con sus 45 años de compromiso con la representación empresarial del sector promotor y constructor en Almería, Asempal reconoce su defensa continuada de las empresas del sector, su interlocución activa con las administraciones y su capacidad para formular propuestas en materias decisivas, contribuyendo también a reforzar la unidad empresarial.