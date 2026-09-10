El Ejido analiza las mejoras en los ambulatorios con el Distrito Sanitario Poniente

El Ayuntamiento de El Ejido ha mantenido un encuentro con Distrito Sanitario Poniente para analizar las mejoras que se están implementando en los centros de salud para la Atención Primaria en El Ejido. La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, celebró la reunión de trabajo con el director gerente en funciones de Distrito Sanitario Poniente, Sebastián López, para repasar todas aquellas acciones que se están llevando a cabo en los centros de salud y que están sirviendo para optimizar este servicio. En el encuentro también han estado presentes la concejal de Sanidad, María Herminia Padial junto a responsables de Distrito Sanitario Poniente, con el objetivo de seguir estrechando lazos de colaboración.

Julia Ibáñez ha destacado que “en la actualidad la relación existente entre el Ayuntamiento de El Ejido y Distrito Sanitario Poniente es muy fluida y positiva, lo que se traduce en contribuir a mejorar los centros de salud”. Un ejemplo es la cesión de espacios para la construcción de instalaciones, como es el caso del nuevo Centro de Salud de Ejido Este o con campañas de trabajo conjuntas como orientadas a la concienciación ciudadana en hábitos de salud.