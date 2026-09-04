La Diputación entrega desfibriladores a 91 municipios de Almería para reforzar la protección ante paradas cardíacas

La provincia de Almería da un nuevo paso en materia de prevención y respuesta ante emergencias sanitarias. La Diputación Provincial ha distribuido desfibriladores entre 91 municipios de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de ampliar los espacios cardioprotegidos y facilitar una actuación rápida en caso de parada cardíaca.
Los equipos han sido entregados este viernes en el Patio de Luces de la Diputación dentro de un programa que incluye también formación específica para el personal designado por cada ayuntamiento. En total, se han organizado siete cursos acreditados de seis horas de duración, en los que participarán 105 personas y que comenzarán este mismo mes.
La formación permitirá adquirir conocimientos básicos de reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico y manejo de los desfibriladores externos automáticos, una preparación especialmente importante para poder intervenir durante los primeros minutos de una emergencia.
El programa ha sido financiado íntegramente por la Diputación, que ha destinado 100.000 euros a la adquisición de los dispositivos y al desarrollo de los cursos. El presidente provincial, José Antonio García Alcaina, ha destacado que la iniciativa pretende que los municipios dispongan no solo de la tecnología necesaria, sino también de personas capacitadas para utilizarla correctamente.
Durante el acto también se ha explicado el funcionamiento de estos equipos. Los desfibriladores son capaces de analizar el ritmo cardíaco y detectar determinadas arritmias que pueden provocar una parada cardiorrespiratoria. Cuando está indicado, el aparato administra una descarga eléctrica para intentar recuperar el ritmo normal del corazón.
El jefe de servicio de Riesgos Laborales de la Diputación, Antonio Núñez, ha incidido en la importancia de actuar con rapidez ante este tipo de situaciones y ha recordado que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de mortalidad. Por su parte, el responsable provincial de Protección Civil, Francisco Javier del Pino, ha realizado una demostración práctica sobre cómo combinar las maniobras de RCP con el uso del DEA.
Con esta iniciativa, la institución provincial pretende que los principales espacios públicos, deportivos y sociales de estas localidades cuenten con un dispositivo de emergencia y con personal que conozca su manejo, reforzando así la capacidad de respuesta ante una parada cardíaca.
Entre los municipios beneficiarios se encuentran Albox, Antas, Berja, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Mojácar, Níjar, Pulpí, Roquetas de Mar, Tabernas, Turre, Vera y Zurgena, entre otros, además de la Entidad Local Autónoma de Fuente Victoria.