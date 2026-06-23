Diputación crea la marca ‘Identidad Almeriense’ para impulsar la cultura local

La Diputación Provincial de Almería ha puesto en marcha un nuevo proyecto para fomentar la creación e innovación cultural más autóctona, un novedoso sello de calidad para llevar a cabo actividades e iniciativas que potencien el arraigo, patrimonio, historia y tradiciones más locales y genuinas con la marca provincial: ‘Identidad Almeriense’. Una propuesta que al mismo tiempo pretende otorgar un papel protagonista a la cultura y sus creadores como motor dinamizador social y económico de los pueblos de la provincia.

Esta mañana el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, han dado a conocer los objetivos y claves de la nueva marca provincial, así como la amplia programación veraniega que se desarrollará en los pueblos más pequeños bajo el título ‘Cultura bajo las estrellas’ que ofrecerá más de 550 actividades de carácter gratuito, la mayoría de ellas al aire libre.

El presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, ha señalado que “esta nueva marca nace como una herramienta para transformar el tejido cultural de la provincia a través de tres pilares fundamentales: identidad y orgullo; como sello de calidad y conectividad ya que funciona como un plus de excelencia para la producción artística local y como motor turístico y económico por su poder de atracción de visitantes y dinamizador económico”.

Asimismo, el presidente ha recordado que la nueva marca va a seguir la senda de sus hermanas mayores ‘Costa de Almería’, ‘Sabores Almería’ y ‘Talento almeriense’ con el objetivo de crear sinergias entre ellas que se traduzcan en oportunidades para los almerienses. “La nueva marca va a ser un altavoz de la cultura almeriense a nivel autonómico, nacional e internacional y como estimuladora de la innovación, creatividad y el emprendimiento cultural”, ha remarcado.

Por último, García Alcaina ha manifestado que ‘Identidad Almeriense’ resume y ensalza la pasta especial de la que estamos hechos y que nos ha permitido esculpir nuestro ADN a lo largo de los siglos. Esa capacidad innata de adaptarse a las circunstancias, de sobreponerse a la adversidad, de convertir la dificultad en oportunidad o la de transformar un desierto en la mayor huerta de Europa. Reforzamos el sentido de pertenencia y unión entre los más de 750.000 habitantes de nuestra provincia, el orgullo y emoción de ser almerienses”.

Más de 550 actividades en todos los pueblos

Bajo el sello de distinción que ya representa la nueva marca, que ya se ha podido ver en dos grandes eventos culturales de la provincial como los festivales Solazo y Murmura, se lleva a cabo la edición de este año del programa ‘Cultura bajo las estrellas’. Un completo calendario que llena el verano y el principio del otoño de los municipios más pequeños de actividades culturales de calidad.

La diputada de Cine, Cultura e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha presentado el programa que ha definido como “la ambiciosa iniciativa con la que desde la Diputación de Almería llevamos la cultura de excelencia a todos los rincones de nuestra geografía. Un pequeño antídoto para lidiar durante estas cálidas y especiales noches de verano, en las que los almerienses disfrutamos de un estilo de vida mediterráneo tan único”.

En esta línea, Morales ha puesto de relieve algunos de los objetivos de esta propuesta de “gran éxito” en sus últimas ediciones, porque “busca descentralizar el acceso al arte y la recreación, llevando propuestas de primer nivel a decenas de municipios de la provincia, con un especial cariño y atención hacia las localidades de menos de 1.000 habitantes. A través de un abanico multidisciplinar que abarca música, cine, teatro, talleres, pasacalles y la puesta en valor del patrimonio, el programa se convierte en un motor de dinamización estival y otoñal”.

La presentación de la marca ‘Identidad Almeriense’ y del programa ‘Cultura bajo las estrellas’ ha finalizado con la actuación musical de tres artistas que participan en esta iniciativa como Lidia Moreno, Bárbara Gragera y John Lix Feliciano que han interpretado dos temas: ‘El trapo’, de creación propia, y una versión libre e improvisada de ‘Guantanamera’.

PROGRAMA CULTURA BAJO LAS ESTRELLAS 2026

XXXV CIRCUITO PROVINCIAL DE CINE DE VERANO

- Del 13 de julio al 14 de agosto

- 127 proyecciones de 11 películas familiares

- 77 municipios participantes

CICLO PROVINCIAL "CORTOS EN RUTA - DISFRUTA FICAL"

- De junio a octubre

- 20 sesiones de proyección de cortometrajes premiados en FICAL

- Abrucena, Almería, Almócita, Carboneras, Cuevas de Almanzora, Laujar de Andarax, Purchena, Serón, Sorbas y Tahal

CIRCUITO PROVINCIAL DE FLAMENCO

- Septiembre y Octubre

- 11 actuaciones de las artistas: Rocío Segura, Celia Ortega y María Canet

- Balanegra, Abla, Zurgena, La Mojonera, Olula del Río, Canjáyar, Arboleas, Pechina, Tíjola, Serón y Gádor

CIRCUITO PROVINCIAL DE TEATRO DE VERANO

- Del 24 de julio al 31 de agosto

- 21 actuaciones de las compañías: Yllana Teatro, Arsalabrasa, Rojo Telón, Coma 14, Xarop Teatro y Vaivén Circo

Tabernas, Sorbas, Fines, Purchena, Chirivel, Rioja, Abrucena, Gérgal, Dalías, Oria, Lubrín, Los Gallardos, Vélez-Blanco, Mojácar, Alhama de Almería, Carboneras, Laujar de Andarax, Antas, Turre, Albox y Cuevas del Almanzora

CIRCUITO PROVINCIAL DE JAZZ 2026

- Del 11 de septiembre al 25 de octubre

- 11 actividades: 7 conciertos, 2 encuentros jazzísticos, 2 conciertos didácticos

Artistas participantes: Andrés Barrios, Antonio Lizana Mar Tiago & José Luis Jaén Quintet, Coro Góspel Clasijazz

- Gádor, Serón, Carboneras, Abrucena, Paterna del Río, Abla, Laujar de Andarax, Alhama de Almería, Macael, Tíjola y Vélez Rubio

CIRCUITO PROVINCIAL DE MÚSICA CLÁSICA

- Del 24 de julio al 4 de octubre

- 10 conciertos en los que participan OCAL, OJAL, FIPAL y diferentes formaciones de cámara

- Purchena, Oria, Los Gallardos, Antas, Bédar, Enix, Albox, Adra, Fiñana y Sorbas

CICLO SENTIDOS

- Del 15 de agosto al 3 de octubre

- Teatro, circo y flamenco

- Fiñana, Garrucha, María y Viator

ARTE EN ESENCIA 2026

- Del 28 al 31 de julio

- Actuación del grupo Light House

- Cantoria, Benahadux, Macael y Berja

‘MÚSICA Y PROVINCIA’ DE LA OSCEL

- Del 20 de junio al 26 de septiembre

- Tahal, Nacimiento, Vélez-Rubio, Alcolea y Macael

MÚSICA, CORAL, JÓVENES FLAMENCOS Y TEATRO

- Del 19 de junio al 30 de octubre

- Participan corales, jóvenes flamencos, grupos musicales y compañías de teatro

- 37 actuaciones en municipios menores de 1.000 habitantes:

Alboloduy, Alcóntar, Alhabia, Alicún, Alsodux, Fondón, Fuente Victoria, Instinción, Padules, Paterna del Río, Rágol, Terque, Benizalón, Castro de Filabres, Lucainena de las Torres, Nacimiento, Olula de Castro, Senés, Tahal, Las Tres Villas, Turrillas, Uleila del Campo, Velefique, Albanchez, Alcolea, Bacares, Bayarque, Chercos, Laroya, Líjar, Lúcar, Partaloa, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Bédar

TALLERES DE TAUROMAQUIA "TAUROMAQUIA LIKE"

- Del 8 de agosto al 18 de octubre

- 8 talleres en Abrucena, Alcolea, Gádor, Lucainena de las Torres, Laujar de Andarax, Macael, Huércal-Overa y Vera

PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA ALMERIENSE (PACA)

- Del 26 de junio al 26 de septiembre

- 56 actuaciones de Flamenco, teatro, magia, músicas del mundo, canción popular, pop, rock y fusión

ISLAS POÉTICAS

- 18 de Julio y 7 de agosto

- Recitales poético-musicales

- Almócita, Carboneras y Velefique

VERANO CULTURAL

- 22 de Julio a 20 de septiembre

- Espectáculos de teatro, música, danza, circo e ilusionismo

- Municipios: Almócita, Alhama de Almería, Canjáyar, Paterna del Río, Garrucha, Partaloa, Padules, María, Laujar de Andarax, Enix, Chirivel, María, Tabernas, Íllar, Pulpí, Carboneras, Vera o Tíjola

RINCONES DE MÚSICA Y PALABRA

- 2 al 31 de julio,

- Festival cultural con música, literatura y artes escénicas

- Oria

FESTIVALES DE MÚSICA LOCALES

- Suflí, Antas, Pulpí, Alicún, Líjar, Zurgena, Mojácar, Pulpí, Turre y Fines

PALABRAS DE FILABRES

- Proyecto de narración oral y patrimonio inmaterial

- Abla, Abrucena y Fiñana

JORNADAS DE ASTRONOMÍA

- Julio 2026

- Senés

FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA ALPUJARRA

- 9 de agosto de 2026

- Es uno de los principales encuentros culturales dedicados a la conservación y difusión del patrimonio musical, etnográfico y popular de la comarca alpujarreña (Almería y Granada)

- Roquetas de Mar

TALLER DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA ALPUJARRA

- Julio y Agosto

- Proyecto para promover la conservación, difusión y transmisión del patrimonio musical tradicional alpujarreño a través del aprendizaje e interpretación del repertorio musical propio de la comarca

- Bayárcal

NARRACIÓN ORAL CON PERSONAS MIGRANTES

- ‘Cuentos de acá y allá’

- La Mojonera

TALLERES LATINO AFRICANOS

- 'Entre culturas'

- Almócita, Bayárcal, Antas y Castro de Filabres

PROYECTOS CULTURALES ÚNICOS - VERANO 2026

Con Alma de Almócita - 25 de julio

Festival de flamenco ‘El Jaroso’ de Cuevas del Almanzora - del 27 al 30 de julio

Festival de música renacentista y barroca de Vélez Blanco - del 3 al 25 de julio

Juegos moriscos de Purchena - del 30 de julio al 1 de agosto

Festival ‘La Ventolera’ de Taberno - julio

Relaciones de moros y cristianos en Alcudia de Monteagud - agosto

Recreación histórica ‘La rebelión del Joraique’ en Tahal - octubre

La ruta de los sentidos de Bédar; Recreación histórica ‘El Argar’ de Antas - agosto

VI Ruta de los Sentidos de Bédar - 7 y 8 de agosto

Festival de flamenco de Fondón - 7 y 8 de agosto

Recreación histórica del funeral de Lucio Alfeno Avitiano en Abla - septiembre

Festival de Batucada en Huécija - del 18 al 20 de septiembre

Naranja Jazz en Gádor - del 24 al 27 de septiembre