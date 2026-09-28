Detenida en Níjar la tutora de cuatro menores sin escolarizar y en condiciones de hacinamiento

La Policía Local de Níjar ha detenido a una mujer que ejercía como tutora legal de cuatro menores que se encontraban sin escolarizar y residían en una vivienda en condiciones inadecuadas de habitabilidad y hacinamiento.

La actuación se llevó a cabo el pasado jueves tras las indagaciones realizadas por el agente tutor de la Policía Local. Ante la situación detectada, se activó un protocolo coordinado con Servicios Sociales, la Fiscalía de Menores de Almería y los servicios de protección de la Junta de Andalucía.

Los cuatro menores fueron trasladados a distintos centros de protección, mientras que la mujer quedó detenida como presunta responsable de un delito de abandono de menores.

En otra actuación, la Policía Local de Níjar ha detenido también a un hombre por el presunto quebrantamiento de una orden de alejamiento respecto a una menor que previamente lo había denunciado por supuestas conductas de acoso.

Los agentes comprobaron que la medida judicial continuaba vigente y recabaron imágenes que, según el Ayuntamiento, evidenciaban su incumplimiento.