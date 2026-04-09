Detenida en Almería una mujer de 73 años por estafar a mayores haciéndose pasar por trabajadora social

Una mujer de 73 años ha sido detenida por la Policía Nacional en Almería acusada de estafar a personas mayores haciéndose pasar por trabajadora social. Su objetivo era ganarse la confianza de las víctimas y pedirles dinero a cambio de supuestas ayudas que en realidad no existían.

Según la investigación, no era la primera vez que actuaba así. La detenida ya contaba con antecedentes por hechos similares, llegando incluso en otras ocasiones a fingir cargos públicos como inspectora de Hacienda para dar más credibilidad a su engaño.

El método que utilizaba era muy elaborado. Accedía a edificios residenciales, hablaba con vecinos para obtener información y después se presentaba en casa de personas mayores simulando que tenía que hacerles una valoración para concederles ayudas. Una vez dentro, realizaba pruebas ficticias y les pedía dinero por gestionar esos trámites.

En uno de los casos, incluso consiguió quedarse a solas con la víctima tras enviar a una vecina a hacer unas fotocopias, momento que aprovechó para exigir el pago y llevarse documentación personal.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que detectó un patrón común en varias denuncias. Finalmente, la mujer fue localizada y detenida en la vía pública, donde además se comprobó que tenía órdenes judiciales pendientes por delitos similares en Granada.