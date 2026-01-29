Un desprendimiento en La Juaida aplasta varios vehículos y se suma a casi 280 incidencias del temporal

El desprendimiento parcial de la ladera de un cerro situado junto a la calle Sierra de Gádor, en el Polígono Industrial La Juaida de Viator (Almería), ha provocado la caída de grandes rocas y abundante tierra sobre varios vehículos que se encontraban estacionados en la zona. A pesar de la espectacularidad del suceso, no se han registrado daños personales.

El aviso se produjo en torno a las 13:25 horas, cuando la Policía Local de Viator alertó al servicio de emergencias 112 Andalucía tras detectar que el terreno colindante al parque industrial había cedido, afectando al menos a tres vehículos. Ante la situación, se activó un amplio dispositivo en el que participaron Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios.

El alcalde de Viator, Manuel Flores Malpica, ha explicado que también se desplazaron efectivos de Protección Civil con perros especializados para descartar la presencia de personas atrapadas. Tras las primeras inspecciones y una vez localizados los propietarios de los vehículos afectados, se confirmó que no había heridos ni personas atrapadas, aunque los automóviles quedaron completamente destrozados por el peso de las piedras.

Asimismo, se ha procedido al envío de maquinaria pesada para retirar las rocas de varias toneladas y los restos de tierra acumulados, descartándose igualmente la presencia de peatones en la zona en el momento del derrumbe.

Este incidente se enmarca en el contexto del fuerte temporal que ha afectado a la provincia de Almería en los últimos días. Desde el inicio de las sucesivas borrascas, los servicios de emergencia han atendido cerca de 280 incidencias. Hasta ahora, solo se ha contabilizado una persona herida: una mujer que sufrió el impacto de un ladrillo mientras caminaba por la Rambla Federico García Lorca, en la capital.

Las fuertes rachas de viento, que han superado los 90 kilómetros por hora, también han causado daños materiales en el Hospital Universitario Torrecárdenas. En concreto, se desprendió una fila de ocho ventanas situadas entre el Hospital Materno-Infantil y el nuevo edificio de consultas, sin que se produjeran lesiones.

Según fuentes del centro sanitario, los cristales, ubicados a unos 20 metros de altura, se rompieron en el edificio norte del Materno-Infantil, lo que obligó a cortar de forma preventiva el tráfico en la zona, pese a no tratarse de un área de tránsito habitual. Además, se detectaron filtraciones de agua en distintos puntos del complejo, motivo por el que se ha contactado con una empresa especializada para evaluar los daños.

La actividad asistencial se ha mantenido, aunque se han modificado algunos circuitos de acceso. Las urgencias gineco-obstétricas del Materno-Infantil se atienden provisionalmente por la salida, mientras que otros accesos permanecen señalizados. Como medida preventiva, varios pacientes ingresados en habitaciones próximas a la zona afectada han sido reubicados en otra ala del hospital.

El temporal también ha generado problemas en el transporte público. La empresa Surbús ha anunciado la suspensión parcial de la línea 20 debido a un socavón que impide el acceso al barrio de Cuevas de los Medina. Hasta nuevo aviso, la línea finalizará su recorrido en el centro penitenciario de El Acebuche, dejando fuera de servicio varias paradas.

Por su parte, fuentes municipales han indicado que los servicios de emergencia continúan trabajando en la retirada de ramas, contenedores volcados y otros elementos desplazados por el viento, que sigue afectando a distintos puntos de la capital almeriense.