Dalías acogerá las IX Jornadas de Tirabeques y Présules del 25 de febrero al 1 de marzo

La Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Dalías y la Junta de Andalucía han presentado las IX Jornadas de Tirabeques y Présules, que se celebrarán del 25 de febrero al 1 de marzo con una amplia programación destinada a promocionar estos productos agrícolas emblemáticos del municipio de Dalías y de toda la comarca. El diputado Carlos Sánchez ha subrayado que "la Diputación está siempre al servicio de los municipios, en este caso de Dalías y de sus vecinos, apoyando sus tradiciones, su gastronomía y unos productos magníficos que son fruto del esfuerzo diario de nuestros agricultores, incluso en campañas especialmente complicadas como la actual, marcada por el exceso de lluvias". De igual modo, ha señalado que "esa dificultad hace que este año los tirabeques y los présules sean aún más valorados y deseados, lo que refuerza el sentido de estas jornadas".

Por su parte, el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha puesto de relieve el arraigo de estas jornadas en el municipio y su consolidación como una cita esperada por vecinos y visitantes: "Las Jornadas de Tirabeques y Présules son una auténtica seña de identidad de nuestro municipio, vinculadas a una agricultura tradicional que se ha mantenido viva de generación en generación gracias al esfuerzo de nuestros agricultores". Asimismo, ha explicado que "la producción se concentra en una superficie reducida, lo que convierte a estos productos en piezas muy valoradas y difíciles de encontrar en los mercados convencionales". En este sentido, ha subrayado que "su sabor, su calidad y sus características los hacen únicos y diferentes a los de otros lugares, reforzando el prestigio gastronómico de Dalías y de toda la provincia".

En esta línea, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha destacado que "estas jornadas suponen una magnífica oportunidad para difundir la excelencia de estos cultivos, pero también para impulsar el turismo gastronómico y contribuir al crecimiento económico de la comarca. Acciones como esta ayudan a atraer visitantes, dinamizar la economía de este municipio y reforzar el sentimiento de identidad que nos define como territorio". Así, "desde la Junta de Andalucía reafirmamos nuestro compromiso con la conservación y la promoción de nuestro patrimonio, en todas sus dimensiones. La gastronomía es una expresión cultural de primer orden, reflejo de nuestra historia y un motor clave para el desarrollo local. Por ello, continuaremos respaldando iniciativas que, como estas jornadas, ponen en valor nuestros productos y nuestras costumbres", ha añadido.

En cuanto a la programación cabe destacar el concurso mundial de desgrane de présules, showcooking a cargo de la chef Yolanda García, degustaciones gastronómicas, concursos, charlas, intercambio de recetas, actividades familiares y conciertos, configurando una oferta variada para todos los públicos. Además, se desarrollarán acciones promocionales en Roquetas de Mar, visitas a puestos especializados y reparto de material divulgativo con el objetivo de reforzar la difusión provincial del evento. Estas jornadas ponen en valor la importancia de conservar y transmitir las tradiciones culinarias de generación en generación, preservando una identidad que forma parte del patrimonio cultural y social de la provincia.