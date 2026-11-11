Cuatro detenidos en Almería por ocasionar daños en negocios inmobiliarios durante la jornada de huelga

La Policía Nacional ha detenido durante la madrugada de este miércoles a cuatro personas por su presunta implicación en los daños ocasionados en varias inmobiliarias de la avenida Cabo de Gata, en el barrio almeriense de El Zapillo. Los hechos consistirían en la realización de pintadas y la inutilización de cerraduras con silicona o pegamento.

Según fuentes policiales, las detenciones se produjeron sobre las 5:00 horas, cuando dos patrullas realizaban labores preventivas dentro del dispositivo desplegado con motivo de la jornada de huelga general promovida por los sindicatos de clase y el Sindicato de Inquilinas.

Durante estas tareas, los agentes detectaron a tres mujeres y un hombre que presuntamente estaban realizando pintadas con aerosoles e inutilizando la cerradura de una inmobiliaria.

De acuerdo con la actuación policial, los cuatro identificados, a quienes se intervino el material, reconocieron haber llevado a cabo acciones similares en otros cuatro negocios de la zona. Se les investiga por presuntos delitos de daños y coacciones.