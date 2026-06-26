Cortes y desvíos por la remodelación del enlace de Viator en la A-7

Las obras para la remodelación del enlace entre la Autovía del Mediterráneo (A-7) y la A-92 en Viator (Almería) van a producir cortes parciales del tráfico y desvíos entre el próximo 29 de junio y el 14 de julio. Se trata de trabajos para avanzar en unos trabajos valorados en 38 millones de euros y que buscan ampliar la capacidad de la vía con cuatro nuevos ramales. Según ha indicado Transportes, la primera fase irá del 29 de junio al 1 de julio con el corte del ramal de entrada a la calzada izquierda de la A-7, sentido Murcia, desde la glorieta del enlace de Viator. Los cortes tendrán lugar hasta las 18,30 horas y el tráfico se desviará mediante un cambio de sentido en el enlace de Huércal de Almería, en el kilómetro 780 de la A-7.

La segunda fase, que tendrá lugar del 2 al 6 de julio, supondrá el corte de la calzada izquierda de la A-7, sentido Murcia, entre los kilómetros 777 y 777,6. En este caso, el tráfico se desviará por los ramales del enlace. Los días 7, 8 y 9 de julio habrá un corte de la calzada derecha de la A-7, sentido Málaga, entre los kilómetros 777 y 777,6. En este caso, serán entre las 8,00 y las 18,30 horas y el tráfico se desviará por los ramales del enlace.

Ya y en lo que tiene que ver con la última fase, cabe destacar que conllevará el corte del ramal de salida de la calzada derecha de la A-7, sentido Málaga, hacia la glorieta del enlace de Viator. Se producirá el 10 de julio, de 8,00 a 13,00 horas y el 13 y el 14 de julio, de 8,00 a 18,30 horas. El tráfico se desviará mediante cambio de sentido en el enlace de Huércal de Almería, en el kilómetro 780 de la A-7.