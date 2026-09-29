Condenados a cuatro años de prisión por introducir casi un kilo de cocaína oculto entre herrajes para caballos

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos hombres a cuatro años de prisión por un delito de tráfico de drogas después de coordinarse para introducir en España un envío de cocaína procedente de Colombia.

La droga viajaba oculta entre herrajes para caballos en una caja de cartón. El paquete fue detectado en junio del pasado año por agentes de Vigilancia Aduanera de la Guardia Civil en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona.

El análisis determinó que contenía 904,56 gramos de cocaína, con una pureza del 42,34% y un valor estimado en el mercado ilícito de 15.104,84 euros.

Las autoridades autorizaron entonces una entrega controlada. La empresa de paquetería y posteriormente Correos contactaron con los acusados para completar los datos del envío, que finalmente fue recogido en una oficina de Viator.

La Guardia Civil estableció un dispositivo en torno a la oficina. Uno de los condenados entró a recoger el paquete mientras el segundo permanecía en un vehículo, hablando por teléfono y realizando labores de vigilancia, según recoge la sentencia.

Además de los cuatro años de prisión, ambos deberán pagar una multa de 20.000 euros. La sentencia, contra la que cabe recurso, rechaza las alegaciones de las defensas sobre supuestas vulneraciones constitucionales y problemas en la cadena de custodia de la droga.