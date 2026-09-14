Colocada la primera piedra del nuevo Pabellón de Deportes en Huércal de Almería

Huércal inicia la construcción de su nuevo pabellón de deportes con una inversión de 1,85 millones de euros

Permitirá ampliar los espacios deportivos y adaptar las instalaciones a las necesidades de clubes, asociaciones, centros educativos y vecinos

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha colocado este viernes la primera piedra del nuevo pabellón de deportes de la localidad, que contará con pista polideportiva, gimnasio y pistas de pádel, y que supone una inversión de 1.854.673,14 euros de las arcas municipales. Esta actuación permitirá dar un importante salto de calidad a una de las principales instalaciones deportivas del municipio, ampliando los espacios para la práctica deportiva en la localidad y adaptando la instalación a las necesidades de clubes, asociaciones, centros educativos y vecinos.

El alcalde, Ismael Torres, ha protagonizado el inicio oficial de las obras, en un acto en el que ha estado invitada la diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, Mª Luisa Cruz, y en el que también han participado el resto de concejales del equipo de gobierno municipal, además de clubes y asociaciones deportivas del municipio.

El proyecto parte de la necesidad de adaptar el actual pabellón al crecimiento de la actividad deportiva de Huércal, con una amplia presencia de clubes, asociaciones y disciplinas federadas, además de las necesidades de los centros educativos, que actualmente cuentan con espacios limitados para desarrollar sus actividades deportivas. La intervención busca, por tanto, ampliar la capacidad del equipamiento y mejorar sus condiciones de uso, seguridad y accesibilidad.

Así, Torres ha expresado que “Huércal de Almería cuenta ya con más de 2.000 deportistas y 21 clubes, y ese crecimiento ha hecho que el Pabellón Paco Navarro se nos quede pequeño. Es una buena noticia, pero también una responsabilidad, porque los clubes, los deportistas y las familias nos estaban trasladando la necesidad de contar con más espacio y mejores condiciones para entrenar y competir. Por eso hoy ponemos la primera piedra de un nuevo pabellón que viene a dar respuesta a esa demanda y a permitir que nuestros clubes y nuestros deportistas sigan creciendo.”

Torres ha añadido que “para este equipo de gobierno, invertir en deporte es invertir en nuestros niños y jóvenes, en educación, convivencia, salud y calidad de vida. Hoy damos un paso más para consolidar a Huércal como una ciudad del deporte, con instalaciones y disciplinas que ya son referentes dentro y fuera de la provincia. Más allá del inicio de una obra, esta primera piedra representa nuestra apuesta por seguir construyendo un Huércal con más oportunidades para nuestros deportistas y pensando en el futuro del municipio.”

Este nuevo espacio deportivo cubierto dará cabida a una pista polideportiva, junto con nuevos espacios que permitirán ampliar el gimnasio o acoger actividades dirigidas. El complejo contará además con nuevos vestuarios, aseos y almacenes, mientras que las pistas de pádel actuales serán sustituidas por nuevas pistas, manteniendo la dotación existente.

La actuación contempla también una intervención sobre el edificio actual para integrarlo con la nueva construcción. Se demolerá parcialmente una parte del pabellón existente y se reorganizarán espacios de acceso, servicios y circulación para crear un complejo deportivo más funcional y conectado, con un acceso principal común desde la zona de aparcamiento. El proyecto incorpora además nuevas conexiones peatonales desde las calles adyacentes, facilitando el acceso al equipamiento desde distintos puntos.

El nuevo equipamiento dispondrá de pista deportiva, vestuarios para deportistas, monitores y árbitros, recepción, sala de actividades deportivas, aseos, almacenes y espacios de servicio, además de gradas y gimnasio. La superficie construida total prevista para el complejo, una vez ejecutada la actuación, alcanza los 3.797,64 metros cuadrados. El proyecto contempla, además, criterios orientados a mejorar la eficiencia energética del nuevo edificio, incluyendo una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo.