Cinco enfermeros de Almería optan a los Premios Nacionales de Enfermería

Almería cuenta con una importante representación en la enfermería española al situar a cinco de sus profesionales entre los finalistas de la cuarta edición de los Premios Nacionales de Enfermería. La provincia iguala así a Madrid como el territorio con mayor número de candidatos en esta convocatoria. Los profesionales seleccionados desarrollan su actividad en diferentes áreas, entre ellas la docencia, la investigación, la gestión sanitaria y el ámbito universitario.

Los cinco representantes almerienses son Pablo Román López, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería; Miguel Company Morales, responsable de la Unidad de Investigación del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería; Verónica Victoria Márquez Hernández, catedrática de la Universidad de Almería; Felipe Cañadas Núñez, subdirector gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, y Gabriel Aguilera Manrique, vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes de la Universidad de Almería.

La presencia de estos cinco profesionales coloca a Almería por delante de otras provincias con una representación destacada, como Granada y Córdoba, que cuentan con tres finalistas cada una. Álava, Alicante, Barcelona, Gipuzkoa y Navarra aportan dos candidatos, mientras que Albacete, Burgos, Ciudad Real y Las Palmas cuentan con uno.

En total, 30 profesionales procedentes de 13 colegios provinciales de Enfermería de toda España compiten por estos reconocimientos. Esta edición distingue las aportaciones realizadas por la profesión en diferentes ámbitos e incorpora además una nueva categoría destinada al talento joven.

La representación almeriense reúne perfiles profesionales y responsabilidades muy diferentes. En el apartado docente, Pablo Román López, catedrático de Universidad y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería, opta al reconocimiento por su trabajo en la formación de las nuevas generaciones de profesionales.

La investigación enfermera está representada por dos candidatos de la provincia: Miguel Company Morales, responsable de la Unidad de Investigación del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, y Verónica Victoria Márquez Hernández, catedrática de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería.

En la categoría de gestión figura como finalista Felipe Cañadas Núñez, subdirector gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas. Por su parte, Gabriel Aguilera Manrique, vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes de la Universidad de Almería, concurre en la modalidad dedicada a la trayectoria profesional.

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería ha expresado su satisfacción por la amplia presencia de profesionales de la provincia en estos premios. Su presidenta, María del Mar García, ha señalado que contar con cinco finalistas constituye un motivo de orgullo para el colectivo de enfermería almeriense.

"Sus diferentes trayectorias y ámbitos de trabajo reflejan la diversidad, el talento y la aportación que realizan las enfermeras y enfermeros al desarrollo de nuestra profesión", ha manifestado.

La presidenta también ha felicitado a los cinco candidatos, cuya nominación procede de las propuestas formuladas por la Junta de Gobierno del colegio. García ha resaltado que esta presencia no supone únicamente un reconocimiento individual, sino también una valoración del trabajo desarrollado por el conjunto de los profesionales de la provincia.

La cuarta edición de los Premios Nacionales de Enfermería combina la valoración de un jurado especializado con la participación popular para determinar a los ganadores. En las categorías que se someten a votación, ambos sistemas tendrán un peso del 50%. La votación por internet permanece abierta desde el 28 de septiembre hasta las 12.00 horas del próximo 13 de octubre. Pueden participar los profesionales de Enfermería colegiados en España, con un único voto por persona y categoría, sin necesidad de participar en todas las modalidades.

Para acreditar que se pertenece a un colegio profesional, el sistema solicita el nombre, el documento nacional de identidad, la provincia de colegiación y una dirección de correo electrónico. El voto será secreto. Los cinco representantes de Almería fueron elegidos mediante un proceso de colaboración entre el Consejo General de Enfermería y los 52 colegios provinciales. En la primera fase se recibieron 128 candidaturas, que posteriormente fueron examinadas por un jurado formado por representantes del Consejo General de Enfermería, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería y el ámbito universitario.

Esta cuarta convocatoria incluye reconocimientos en las áreas asistencial, de gestión, docente, investigadora y de trayectoria profesional. Además, incorpora un premio al talento joven dirigido a profesionales menores de 35 años. También se entregará una distinción a una persona que no pertenezca al ámbito de la Enfermería y que haya contribuido a divulgar o impulsar la labor de esta profesión, cuya elección será realizada directamente por el jurado.

Los nombres de los ganadores se harán públicos durante un acto que tendrá lugar a finales de octubre en Madrid.

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería ha animado a los profesionales colegiados de la provincia a participar en el proceso de votación y apoyar a los cinco finalistas almerienses, que representan a la provincia en una edición en la que Almería iguala a Madrid en número de candidatos.