El Centro Comercial Torrecárdenas, reconocido por su compromiso con la donación de sangre en Almería

El Centro Comercial Torrecárdenas ha recibido un reconocimiento por parte del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Almería (CTTC Almería) por su compromiso y constante colaboración con las campañas de donación de sangre.

Este reconocimiento pone en valor la predisposición del centro comercial para apoyar las iniciativas impulsadas por el Hospital Universitario Torrecárdenas y el Centro de Transfusión, cediendo sus espacios y promoviendo activamente campañas de concienciación que contribuyen a salvar vidas gracias a la solidaridad de cientos de donantes.

Durante el acto de agradecimiento, celebrado el pasado jueves 7 de mayo en el Pabellón Rafael Florido de Almería, Aref Laarej, director del Centro de Área de Transfusión Sanguínea destacó la implicación del Centro Comercial Torrecárdenas y el importante impacto de las colectas organizadas en el recinto comercial para garantizar las reservas de sangre necesarias en los hospitales de la provincia. El reconocimiento fue recogido por Modesto García-Polo, gerente del Centro Comercial Torrecárdenas y por Rocío Sánchez Romero, directora de marketing.

En concreto, durante el año 2025 se registraron un total de 196 donaciones de sangre en el Centro Comercial Torrecárdenas, realizadas por 178 donantes, de los cuales 22 participaron por primera vez en una campaña de donación, siendo los restantes veteranos. Estas cifras reflejan no solo el compromiso del centro comercial con la salud pública, sino también la solidaridad de los almerienses, que responden siempre de manera ejemplar a este tipo de iniciativas.

Desde el Centro Comercial Torrecárdenas han querido agradecer al personal sanitario y a los organizadores de las campañas, así como a todas las personas donantes que, con su solidaridad y compromiso, hacen posible que estas jornadas sean un éxito año tras año. Del mismo modo, han trasladado su voluntad de seguir colaborando activamente en iniciativas solidarias y de concienciación que contribuyan a mejorar la vida de las personas y a fortalecer el tejido social de la provincia de Almería.