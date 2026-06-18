La Casa del Cine de Almería celebra el 60º aniversario de 'El bueno, el feo y el malo'

La Casa del Cine celebrará el próximo 27 de junio el 60 aniversario de 'El bueno, el feo y el malo' con una jornada especial dedicada al género western y a su huella en la provincia de Almería. La iniciativa, organizada por la Asociación de Actores de Acción Andaluces, el Ayuntamiento de Almería y Oasys MiniHollywood, busca rendir homenaje a una de las producciones más icónicas rodadas en el territorio.

A lo largo del día, el público podrá disfrutar de una amplia programación pensada para acercar la historia de este clásico cinematográfico. Habrá proyecciones, visitas guiadas, recreaciones temáticas, actividades participativas, espacios interactivos y un reconocimiento especial a la segunda unidad de rodaje, cuya contribución fue clave en algunas de las escenas más memorables de la película.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha sido el encargado de presentar esta iniciativa junto al resto de actividades estivales de la Casa del Cine. Durante su intervención, ha subrayado el valor de este espacio museístico y ha destacado una programación que combina divulgación cultural, ocio y homenaje al legado cinematográfico de Almería.

La jornada arrancará a las 10.30 horas con la apertura del recinto y ofrecerá propuestas para todos los públicos. Entre ellas destacan la proyección completa de la película, pases especiales centrados en el trabajo de la segunda unidad, visitas guiadas sobre los rodajes del oeste y una experiencia inmersiva en Minecraft que recreará tanto la Casa del Cine como el poblado de MiniHollywood.

Uno de los platos fuertes será el espectáculo 'Duelo al Sol. Homenaje a la Segunda Unidad', que se representará en dos ocasiones y pondrá en valor el trabajo de los profesionales que contribuyeron al éxito visual del filme y al desarrollo de la industria cinematográfica en la provincia.

El programa también incluye un taller infantil inspirado en los duelos del western, una zona gastronómica con food trucks durante toda la jornada y un concierto de clausura a cargo de The Yellow Rose Trio, integrado por Javier Arnal y Vera Acacio, que interpretarán piezas vinculadas al imaginario del oeste.

Las actividades continuarán el 28 de junio en Oasys MiniHollywood, donde se podrá disfrutar tanto de la recreación de 'Duelo al Sol' como de la experiencia inmersiva en Minecraft.

Desde la organización, Álvaro Pérez, representante de Oasys MiniHollywood, ha destacado la importancia de este homenaje a la segunda unidad de rodaje por su papel fundamental en el desarrollo del cine almeriense y su proyección internacional. Por su parte, Juan Folqué, secretario de la Asociación de Actores de Acción Andaluces, ha señalado que esta iniciativa reconoce a quienes ayudaron a consolidar Almería como tierra de cine, agradeciendo además la colaboración institucional.

Más actividades de verano

En paralelo, la programación de verano de la Casa del Cine incluirá la quinta edición del ciclo Emergencia Urbana, que se celebrará todos los jueves entre el 18 de junio y el 10 de septiembre, excepto en agosto, en los jardines del recinto. Su director, Carlos Vives, ha destacado la alta participación, con 55 propuestas presentadas, de las que diez han sido seleccionadas para formar parte del cartel, centrado en el talento emergente de la escena musical almeriense.

Asimismo, en julio regresará el ciclo de Cine de Verano al aire libre, que permitirá disfrutar de comedias clásicas en un entorno único bajo las estrellas. Las proyecciones se celebrarán los días 4, 10, 17, 23, 24 y 25 a partir de las 22.00 horas.