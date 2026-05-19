Beéle, Taburete y Nomadart en el próximo SU-VE Music Festival de Vera

Tras el flamante estreno del año pasado, el Summer Vera Festival, convierten a la localidad levantina de la provincia de Almería en un auténtico referente del turismo musical para la temporada estival. Así, el Ayuntamiento de Vera y Crash Music, con la colaboración de la Diputación de Almería, presentan una nueva edición de SU-VE Music Festival, ha prestando todos los detalles de una nueva iniciativa cultural para este verano. La programación combinará una experiencia sorpresa de Nomadart en la Playa de Vera, el directo de la estrella internacional Beéle en el Recinto Palmeral y el concierto de Taburete en la Plaza de Toros, reforzando la posición de Vera como uno de los grandes destinos turísticos y musicales del verano en Andalucía.

Un concierto sorpresa de la novedosa y llamativa marca de Nomadart para el viernes, 17 de julio, en la Playa de Vera; una noche de música urbana y actual encabezada por el artista colombiano de fama mundial Beéle en el Recinto Palmeral el sábado, 18 de julio, una noche con el mejor pop rock de la última década con Taburete en la Plaza de Toros el domingo, 26 de julio, son los grandes hitos del cartel. Las entradas para el concierto de Beéle han salido ya a la venta y ya están disponibles el resto de entradas de la programación a través de la web www.suvemusic.es.

El alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, ha destacado que "tras el éxito de la primera edición, SU-VE Music Festival sigue creciendo y consolidándose como una propuesta atractiva que vuelve a situar a Vera como uno de los grandes referentes del verano en la provincia, combinando música, turismo y experiencias únicas en espacios muy representativos de nuestro municipio. La presencia de artistas internacionales como Beéle, grupos consolidados como Taburete y propuestas innovadoras como Nomadart reflejan el crecimiento y la dimensión que está alcanzando este festival".

En la misma línea, el CEO de Crash Music, Diego Ferrón, ha recordado que "Summer Vera nace como un nombre estratégico para dotar de identidad, cohesión y valor añadido a una serie de conciertos individuales que, agrupados, forman una experiencia cultural con sentido propio. Evoca el espíritu veraniego y mediterráneo, la calidad y la energía. Y a la vez 'SU-VE' juega fonéticamente con la sensación de elevación de subir la música, las buenas vibraciones y la energía positiva".

Sobre los artistas

Beéle. Más de 34 millones de oyentes mensuales en Spotify es tan solo uno de los datos abrumadores que rodean la figura del joven artista colombiano. Brandon López, más conocido como Beéle, es un cantautor que fusiona sonidos caribeños y urbanos. Nacido en Barranquilla, Colombia, este joven de 23 años comenzó su carrera a los 13, inspirado por la rica cultura musical de la costa. Sus influencias incluyen géneros como el reggae, el dancehall y el reggaetón, lo que le ha permitido desarrollar un estilo único y versátil que resuena tanto en Colombia como a nivel internacional. A lo largo de su carrera, Beéle ha colaborado con algunas de las mayores estrellas de la música mundial, como Farruko, Jason Derulo, Tini, Manuel Turizo, Feid, Nicky Jam y Carlos Vives, demostrando su capacidad de adaptación a diferentes géneros y estilos musicales.

Taburete. La banda nació cuando Willy Bárcenas (voz) y Antón Carreño (guitarra) se conocieron en 2014. De pasar ratos compartiendo canciones, un día tuvieron que improvisar el nombre del grupo, que surgió con la excusa de un primer concierto que les harían estrenar los escenarios. Fue en 2016, con el lanzamiento de su segundo disco cuando el nombre de Taburete acabó por hacerse con la escena musical. Taburete no tardó en saltar y colgar el 'sold out' en conciertos tan consagrados como el Wizink Center y el Sant Jordi Club, entre otros. 'Tres tequilas y un mezcal', 'Madame Ayahuasca', 'La Broma Infinita', 'Matadero 5' y 'El perro que fuma' han sido las siguientes entregas de un camino que no acaba y de un público que responde con fidelidad y que no deja de crecer.

Nomadart. Se trata de un proyecto estrenado en la ciudad de Almería el pasado mes de febrero y que da el salto a la provincia este verano con Vera como una de sus nuevas sedes de referencia. El contenedor misterioso se instalará en un punto de Vera con un contador luminoso que descontará horas, minutos y segundos hasta su puesta ‘a cero’. En ese momento, se abrirán sus puertas y comenzará la actuación de una banda/artista sorpresa. Alrededor de ello, habrá food trucks y post-fiesta de continuación.