El Banco de Alimentos de Almería pone en marcha la Gran Recogida

El Banco de Alimentos de Almería celebrará los próximos 13 y 14 de noviembre la Gran Recogida 2026, una iniciativa solidaria que contará con la colaboración de supermercados y tiendas de alimentación de toda la provincia. Su objetivo es reunir alimentos básicos para ayudar a las personas y familias con menos recursos y abastecer los almacenes de la entidad durante los próximos meses.

La organización hace un llamamiento a la generosidad de la sociedad almeriense y anima a la ciudadanía a colaborar al realizar sus compras durante esas jornadas. La campaña resulta esencial para mantener el reparto de cestas básicas entre quienes tienen dificultades para cubrir sus necesidades más elementales.

La convocatoria se enmarca en un contexto de vulnerabilidad social. Según los datos del informe AROPE sobre el estado de la pobreza en 2026 citados por la entidad, el 25,7% de la población residente en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Una situación que dificulta el acceso a una alimentación digna para numerosas familias y que los bancos de alimentos atienden a diario.

Dos formas de colaborar

La participación se adaptará al sistema habilitado en cada establecimiento. En algunas cadenas, los clientes podrán comprar productos no perecederos, como pasta, arroz, aceite, harina o conservas, y entregarlos a los voluntarios del Banco de Alimentos.

En otros comercios, la colaboración se realizará mediante una aportación en caja por el importe que cada persona desee. Estas donaciones no se entregarán en metálico a la entidad, sino que se destinarán a adquirir alimentos de la propia cadena.

El Banco de Alimentos destaca que esta última modalidad permite seleccionar los productos más necesarios y ajustar su adquisición a las necesidades del reparto. Además, facilita la gestión de las fechas de caducidad y reduce las tareas de transporte y clasificación previas a la entrega.

Más de 40.000 personas atendidas en la provincia

La Fundación Banco de Alimentos de Almería, integrada en la Federación Española de Bancos de Alimentos, distribuyó el año pasado más de dos millones de kilos de alimentos, tanto frescos como no perecederos.

El reparto se llevó a cabo a través de 133 entidades beneficiarias de la provincia, entre ellas comedores sociales, casas de acogida, servicios sociales, asociaciones de inmigrantes, iglesias de distintas confesiones y Cáritas parroquiales. Esta red permitió atender a un total de 40.744 personas.