El Ayuntamiento prevé adjudicar a Urbaser la recogida y transporte de residuos por más de 142 millones

El consistorio tiene previsto otorgar a la empresa Urbaser el nuevo contrato de recogida y transporte de residuos urbanos de la ciudad, con un valor de 142.535.795,78 euros y una duración de once años, lo que supone casi 20 millones de euros menos respecto al importe máximo de licitación.

Según ha informado la administración local en un comunicado, la oferta presentada cumple con los criterios exigidos y añade mejoras sobre las condiciones mínimas establecidas.

La compañía ha diseñado un plan de puesta en marcha en dos etapas, con un calendario definido, maquinaria provisional y un sistema de recogida detallado que incluye rutas, frecuencias, personal y equipamiento, de acuerdo con lo expuesto por el Ayuntamiento.

El edil responsable del área de Sostenibilidad Ambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha destacado que esta adjudicación “abre una nueva fase en la gestión de los residuos urbanos, con un modelo más eficiente, moderno y respetuoso con el entorno”.

El contrato introduce avances relevantes, algunos previstos en el pliego de condiciones y otros planteados de forma adicional por la empresa adjudicataria.

Entre ellos, se contempla la renovación completa de la flota de camiones, priorizando el uso de gas natural y de vehículos eléctricos, con el fin de reducir emisiones y ruidos. También se modernizará y aumentará el número de contenedores, incorporando además un proyecto piloto para disminuir los olores en los depósitos destinados a materia orgánica.

Asimismo, se pondrá en marcha la recogida puerta a puerta para los residuos orgánicos generados por hostelería y grandes productores, con la posibilidad de que las pescaderías se sumen a este sistema.

El contrato prevé también la instalación de “islas emergentes” de contenedores móviles que estarán disponibles durante unas horas en zonas céntricas, evitando así que permanezcan en la vía pública todo el día.

Otra de las novedades es la digitalización del servicio mediante una plataforma de gestión en tiempo real basada en tecnología GIS, lo que permitirá optimizar el control y la eficiencia del sistema de recogida.

Además, se refuerzan los servicios de recogida de enseres, voluminosos y restos de poda; se amplía el horario del punto limpio municipal; se construirá una gasinera para abastecer la nueva flota; se habilitarán ocho islas de contenedores soterrados; y se renovarán cada año los buzones deteriorados. También se ofrecerá un servicio de atención y resolución de incidencias tanto en horario de mañana como de tarde, junto con la labor de dos educadores ambientales que impulsarán campañas de concienciación ciudadana.

Tras la firma de la propuesta de adjudicación, la empresa contará con un plazo de diez días para aportar la documentación solicitada antes de que el expediente se eleve a la junta de gobierno local para su aprobación definitiva.