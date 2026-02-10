El Ayuntamiento de Almería refuerza su política de bienestar animal con más recursos y nuevas infraestructuras

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha defendido en el Pleno municipal la política que viene desarrollando el Consistorio en materia de bienestar animal, una estrategia que, según ha señalado, se apoya en hechos concretos y en un notable refuerzo de los medios económicos, humanos y materiales. Entre los próximos objetivos destaca la construcción de un nuevo Centro de Protección y Adopción Animal en la capital.

Durante el debate de una moción presentada por Podemos para impulsar una nueva instalación dedicada a la protección animal, Urdiales ha remarcado que el bienestar de los animales es una prioridad para el equipo de gobierno. En este sentido, ha insistido en que las actuaciones municipales no se basan en anuncios, sino en inversiones ya ejecutadas, contratos en vigor y resultados medibles, además de una planificación clara que incluye este futuro equipamiento.

El responsable municipal ha recordado que el actual Centro de Protección y Adopción Animal de Almería ha sido objeto recientemente de una actuación integral de mejora y ampliación, con una inversión de 42.000 euros ejecutada en un corto plazo de tiempo. Gracias a esta intervención, la instalación ha aumentado su superficie en casi 500 metros cuadrados, superando los 2.000 metros cuadrados totales, y ha mejorado tanto las condiciones higiénico-sanitarias como las áreas destinadas al esparcimiento de los animales.

A estas infraestructuras se suman los 16 parques caninos repartidos por distintos puntos de la ciudad, que completan las políticas municipales orientadas al bienestar animal.

Urdiales ha avanzado que el Ayuntamiento ya trabaja en la planificación de un nuevo Centro de Protección y Adopción Animal, en colaboración con el Área de Urbanismo. Actualmente se estudian varias ubicaciones que cumplan con los requisitos técnicos, urbanísticos y funcionales, manteniendo además un diálogo abierto con asociaciones y colectivos relacionados con la protección animal. El objetivo es definir cuanto antes los terrenos para poder iniciar la redacción del proyecto y su ejecución.

Frente a las críticas sobre una supuesta falta de personal o paralización del servicio, el concejal ha aportado cifras que, según ha indicado, demuestran lo contrario. Durante la última campaña navideña se formalizaron 31 adopciones, y el año 2025 se cerró con un total de 749 adopciones, lo que representa un incremento del 12,5 % respecto al año anterior.

En cuanto a recursos humanos, la plantilla de veterinarios municipales se ha duplicado y cuenta actualmente con dos profesionales funcionarios, a los que se añade el refuerzo de la empresa adjudicataria, que ha incrementado en cinco personas el personal especializado en el cuidado y atención de los animales.

También ha destacado el crecimiento del programa CER (Captura, Esterilización y Retorno), que ha experimentado un aumento acumulado superior al 300 % entre 2023 y 2025, con más de 1.000 gatos esterilizados solo en el último año. Urdiales ha puesto en valor, además, la labor de las personas cuidadoras y gestoras de colonias felinas, con las que el Ayuntamiento mantiene una coordinación constante a través de una unidad específica.

El concejal ha recordado que el Consistorio mantiene un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, firmado en 2024 y vigente hasta 2026, que refuerza la cooperación técnica en materia de bienestar animal y salud pública. A ello se suman campañas de concienciación y adopción, como ‘Almanimal’ o las iniciativas navideñas, acciones divulgativas en medios de comunicación, actividades educativas en centros escolares y formación específica para la Policía Local y el personal municipal.

“El bienestar animal se construye con gestión, inversión responsable, coordinación institucional y resultados”, ha concluido Urdiales, reiterando el compromiso del Ayuntamiento de seguir avanzando en políticas públicas eficaces en este ámbito.

Por último, el concejal ha solicitado el apoyo de los grupos de la oposición a la propuesta municipal para trasladar las actuales instalaciones de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA), donde se desarrolla el Programa de Conservación de Ungulados Amenazados, a un espacio más adecuado para las necesidades de los animales en cautividad. En este sentido, ha recordado el ofrecimiento realizado al CSIC para ubicar esta actividad en una parcela situada al norte de Retamar.

Urdiales ha apostado por unir esfuerzos y ha propuesto la elaboración de una moción institucional conjunta para solicitar el traslado de la EEZA, en beneficio tanto del programa científico como del bienestar animal.