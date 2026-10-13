Avanzan los trabajos de renovación de las infraestructuras urbanas en la calle Goya de Adra

Los trabajos de renovación de las infraestructuras urbanas de la calle Goya de Adra se encuentran actualmente en ejecución. La intervención forma parte del proyecto conjunto de remodelación de las calles Goya y Greco, que cuenta con una inversión superior a los 416.000 euros y contempla la sustitución de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, la incorporación de una nueva red de recogida de aguas pluviales y la renovación del pavimento y el acerado.

Las actuaciones se centran en la actualización de las infraestructuras existentes, tanto en superficie como en el subsuelo, especialmente de aquellas redes de servicios básicos que, debido a su antigüedad y estado de conservación, precisaban de una intervención. Entre los trabajos previstos se encuentra la sustitución de las antiguas conducciones de abastecimiento de agua potable, construidas en fibrocemento y con más de 50 años de antigüedad. Estas serán reemplazadas por nuevas canalizaciones adaptadas a las necesidades actuales del servicio.

Asimismo, el proyecto incluye la renovación de la red de saneamiento y la instalación de una red específica de recogida y evacuación de aguas pluviales, infraestructura de la que hasta ahora carecía esta vía. Su incorporación permitirá mejorar la canalización del agua de lluvia y reducir el riesgo de acumulaciones durante episodios de precipitaciones intensas.

Una vez finalizadas las actuaciones sobre las redes subterráneas, los trabajos continuarán con la renovación del pavimento y del acerado. El proyecto contempla también la ampliación de las aceras y su adaptación a la normativa vigente en materia de accesibilidad, con el objetivo de facilitar el tránsito peatonal y mejorar las condiciones de seguridad y movilidad.

De forma paralela, continúan los trabajos de renovación integral de la calle Greco, incluidos en el mismo proyecto. Las obras en esta vía se encuentran en una fase más avanzada y actualmente se está llevando a cabo la instalación del nuevo acerado. Ambas intervenciones comprenden la renovación de infraestructuras urbanas que presentaban un avanzado estado de deterioro debido a su antigüedad, especialmente en las redes de abastecimiento y saneamiento, así como la adecuación de los espacios peatonales a las condiciones actuales de accesibilidad.